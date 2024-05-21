Минобороны РФ отчиталось о 14 сбитых ракетах ATACMS, SCALP-EG и HARM
Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили две оперативно-тактические ракеты ATACMS и четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США, а также восемь крылатых ракет SCALP-EG производства Франции. Об этом сообщает Минобороны РФ в сводке о ходе проведения специальной военной операции.
Кроме того, средства ПВО сбили 45 беспилотников, пять управляемых авиационных бомб Hammer французского производства, а также восемь реактивных снарядов HIMARS производства США и «Ольха». В течение суток российские войска смогли отразить контратаки вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Волчанск и Старица Харьковской области, а также Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка, Очеретино, Соловьево, Старомайорское и Уманское Донецкой народной республики.
О начале спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. объявил президент России Владимир Путин. Целью он называл защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории по итогам референдумов вошли в состав РФ. Власти Украины результаты референдумов не признают. С 19 октября 2022 г. в новых регионах РФ введено военное положение.
Страны Запада регулярно оказывают Украине военную помощь, что вызывает критику российских властей. В Кремле неоднократно подчеркивали, что поставка вооружений Киеву не повлияет на ход спецоперации, она будет продолжена до достижения ее целей.