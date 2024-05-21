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Минобороны РФ отчиталось о 14 сбитых ракетах ATACMS, SCALP-EG и HARM

Ведомости

Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили две оперативно-тактические ракеты ATACMS и четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США, а также восемь крылатых ракет SCALP-EG производства Франции. Об этом сообщает Минобороны РФ в сводке о ходе проведения специальной военной операции.

Кроме того, средства ПВО сбили 45 беспилотников, пять управляемых авиационных бомб Hammer французского производства, а также восемь реактивных снарядов HIMARS производства США и «Ольха». В течение суток российские войска смогли отразить контратаки вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Волчанск и Старица Харьковской области, а также Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка, Очеретино, Соловьево, Старомайорское и Уманское Донецкой народной республики.

О начале спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. объявил президент России Владимир Путин. Целью он называл защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории по итогам референдумов вошли в состав РФ. Власти Украины результаты референдумов не признают. С 19 октября 2022 г. в новых регионах РФ введено военное положение.

Страны Запада регулярно оказывают Украине военную помощь, что вызывает критику российских властей. В Кремле неоднократно подчеркивали, что поставка вооружений Киеву не повлияет на ход спецоперации, она будет продолжена до достижения ее целей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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