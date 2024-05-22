Пашинян намерен решить вопрос с «агентами влияния» Армянской апостольской церкви
Армянская апостольская церковь с исторических времен является «агентом влияния», однако правительство Армении «решит этот вопрос» за несколько месяцев, завил премьер-министр страны Никол Пашинян в своем выступлении в парламенте.
Высказывание Пашиняна связано с митингами оппозиционного движения «Тавуш во имя родины», лидером которого является архиепископ Баграт.
Премьер-министр отметил, что в Средние века представители армянского духовенства отправлялись в византийскую Кесарию. Там они были помазаны, «а придя в Армению, становились агентами влияния».
«Кажется, у них ничего не изменилось до сих пор. Но мы решим этот вопрос за два-три месяца», – сказал Пашинян (цитата по ТАСС).
9 мая лидер оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» потребовал отставки премьер-министра Армении на митинге в Ереване. Архиепископ заявил, что в течение часа готов встретиться с Пашиняном и обсудить все условия его отставки. После он призвал к тотальным забастовкам, чтобы парализовать город утром 13 мая. Участники протестов начали баррикадировать улицы Еревана в 8:00 (07:00 мск). Протестующие перекрывали улицы мусорными баками и скамейками. В этот день полиция задержала 171 участника протеста с требованием отставки Пашиняна и прекращения делимитации границы с Азербайджаном. Позже задержанные были освобождены.
17 мая глава парламентской комиссии по внешним связям Саргис Ханданян заявил, что Пашинян не собирается уходить в отставку, как того требует оппозиция. По его словам, на парламентских выборах 2021 г. граждане Армении сформировали парламент, который назначил правительство. Сменить правительство Армении можно только легитимным путем в ходе парламентских выборов 2026 г.
В конце апреля между Арменией и Азербайджаном начались работы по делимитации границы. Баку и Ереван предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности четырех сел. Под контроль Баку перейдут села Баганис Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы.
На фоне определения границы в Армении начались протесты. Местные жители не согласны с передачей сел Азербайджану.