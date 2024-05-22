Пашинян намерен решить вопрос с «агентами влияния» Армянской апостольской церкви

9 мая лидер оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» потребовал отставки премьер-министра Армении на митинге в Ереване. Архиепископ заявил, что в течение часа готов встретиться с Пашиняном и обсудить все условия его отставки. После он призвал к тотальным забастовкам, чтобы парализовать город утром 13 мая. Участники протестов начали баррикадировать улицы Еревана в 8:00 (07:00 мск). Протестующие перекрывали улицы мусорными баками и скамейками. В этот день полиция задержала 171 участника протеста с требованием отставки Пашиняна и прекращения делимитации границы с Азербайджаном. Позже задержанные были освобождены.