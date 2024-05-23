ПВО сбила несколько целей на подлете к Белгороду
Российские средства ПВО сработали в ходе атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район, сбито несколько целей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.
«В городе Белгороде в результате прямых попаданий снарядов повреждения выявлены на территории двух детских лагерей: в одном повреждена хозпостройка, во втором повреждено поле на стадионе», – написал он.
В Белгородском районе после отражения средствами ПВО атаки зафиксированы повреждения трех частных жилых домовладений и одного автомобиля в селе Таврово. В поселке Дубовое пробита кровля одного частного дома.
Рано утром 23 мая в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Власти призвали жителей не подходить к окнам и спуститься в укрытия. Сигнал был отменен около 07:10 мск.
«РИА Новости» писало, что в центре Белгорода прозвучали две серии взрывов. По данным агентства, громкие звуки были слышны около Соборной площади.
После начала спецоперации на Украине ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.