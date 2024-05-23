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ПВО сбила несколько целей на подлете к Белгороду

Ведомости

Российские средства ПВО сработали в ходе атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район, сбито несколько целей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

«В городе Белгороде в результате прямых попаданий снарядов повреждения выявлены на территории двух детских лагерей: в одном повреждена хозпостройка, во втором повреждено поле на стадионе», – написал он.

В Белгородском районе после отражения средствами ПВО атаки зафиксированы повреждения трех частных жилых домовладений и одного автомобиля в селе Таврово. В поселке Дубовое пробита кровля одного частного дома.

Рано утром 23 мая в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Власти призвали жителей не подходить к окнам и спуститься в укрытия. Сигнал был отменен около 07:10 мск.

«РИА Новости» писало, что в центре Белгорода прозвучали две серии взрывов. По данным агентства, громкие звуки были слышны около Соборной площади.

После начала спецоперации на Украине ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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