Гладков опубликовал список погибших при обрушении подъезда дома в Белгороде
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале опубликовал поименный список жителей Белгорода, которые погибли в результате обрушения подъезда многоэтажного дома после атаки ВСУ 12 мая.
«Это страшная трагедия, поражающая своей жестокостью и цинизмом. Как и все мы, эти люди мечтали и строили планы на будущее, но враг разрушил все это. Еще раз от всего сердца приношу самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших…Вместе с нами скорбит вся страна…» – написал он. Среди погибших в списке указаны трое детей.
Днем 21 мая в Telegram-канале Следственного комитета России сообщалось, что личности всех 17 погибших были установлены.
12 мая ВСУ несколько раз атаковали Белгород. Около 11:40 мск российские средства ПВО сбили над городом шесть ракет «Точка-У», четыре снаряда РСЗО Vampire и два снаряда РСЗО «Ольха». По данным Минобороны, ВСУ пытались ударить по жилому кварталу. Фрагментами одной из сбитых ракет «Точка-У» был поврежден 10-этажный жилой дом, в результате обрушился подъезд.
14 мая Гладков сообщил, что многоэтажный дом будет восстановлен. Он уточнил, что окончательное решение примут после полного разбора дома и проверки фундамента. На восстановление планируется направить около 350 млн руб.