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Гладков опубликовал список погибших при обрушении подъезда дома в Белгороде

Ведомости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале опубликовал поименный список жителей Белгорода, которые погибли в результате обрушения подъезда многоэтажного дома после атаки ВСУ 12 мая.

«Это страшная трагедия, поражающая своей жестокостью и цинизмом. Как и все мы, эти люди мечтали и строили планы на будущее, но враг разрушил все это. Еще раз от всего сердца приношу самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших…Вместе с нами скорбит вся страна…» – написал он. Среди погибших в списке указаны трое детей.

Днем 21 мая в Telegram-канале Следственного комитета России сообщалось, что личности всех 17 погибших были установлены.

12 мая ВСУ несколько раз атаковали Белгород. Около 11:40 мск российские средства ПВО сбили над городом шесть ракет «Точка-У», четыре снаряда РСЗО Vampire и два снаряда РСЗО «Ольха». По данным Минобороны, ВСУ пытались ударить по жилому кварталу. Фрагментами одной из сбитых ракет «Точка-У» был поврежден 10-этажный жилой дом, в результате обрушился подъезд. 

14 мая Гладков сообщил, что многоэтажный дом будет восстановлен. Он уточнил, что окончательное решение примут после полного разбора дома и проверки фундамента. На восстановление планируется направить около 350 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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