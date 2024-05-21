Гладков опубликовал список погибших при обрушении подъезда дома в Белгороде

«Это страшная трагедия, поражающая своей жестокостью и цинизмом. Как и все мы, эти люди мечтали и строили планы на будущее, но враг разрушил все это. Еще раз от всего сердца приношу самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших…Вместе с нами скорбит вся страна…» – написал он. Среди погибших в списке указаны трое детей.