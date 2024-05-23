Блинкен: США и ЕС намерены принять меры против Грузии из-за закона об иноагентах
США и ЕС рассматривают, какие меры можно принять в отношении Грузии в ответ на принятый грузинским парламентом закон об иноагентах. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса.
«Мы очень внимательно изучаем, что мы можем сделать в ответ на это, и я ожидаю, что мы предпримем действия», – сказал он.
Блинкен добавил, что в ЕС также обсуждают воздействие этого закона на вступление Грузии в объединение. Он допустил изменения в этом процессе из-за действий грузинских властей.
22 мая издание Foreign Policy сообщило, что Еврокомиссия осенью может не подтвердить Грузии статус кандидата в ЕС, если Тбилиси решит не отзывать закон об иноагентах. О том что ЕС заморозит заявку Грузии на членство в объединении, также писала британская газета Financial Times.
Politico 20 мая сообщала, что в США готовят законопроект о введении санкций против грузинских чиновников, ответственных за продвижение закона об иноагентах.
14 мая парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении законопроект об иностранных агентах, несмотря на протесты в стране и неодобрение США и стран ЕС. 18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на принятый закон. Она заявила, что инициатива противоречит конституции страны и всем европейским стандартам. Председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили отмечал, что правительство сможет преодолеть вето Зурабишвили.