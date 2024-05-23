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Блинкен: США и ЕС намерены принять меры против Грузии из-за закона об иноагентах

Ведомости

США и ЕС рассматривают, какие меры можно принять в отношении Грузии в ответ на принятый грузинским парламентом закон об иноагентах. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса.

«Мы очень внимательно изучаем, что мы можем сделать в ответ на это, и я ожидаю, что мы предпримем действия», – сказал он.

Блинкен добавил, что в ЕС также обсуждают воздействие этого закона на вступление Грузии в объединение. Он допустил изменения в этом процессе из-за действий грузинских властей.

22 мая издание Foreign Policy сообщило, что Еврокомиссия осенью может не подтвердить Грузии статус кандидата в ЕС, если Тбилиси решит не отзывать закон об иноагентах. О том что ЕС заморозит заявку Грузии на членство в объединении, также писала британская газета Financial Times.

Politico 20 мая сообщала, что в США готовят законопроект о введении санкций против грузинских чиновников, ответственных за продвижение закона об иноагентах.

14 мая парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении законопроект об иностранных агентах, несмотря на протесты в стране и неодобрение США и стран ЕС. 18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на принятый закон. Она заявила, что инициатива противоречит конституции страны и всем европейским стандартам. Председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили отмечал, что правительство сможет преодолеть вето Зурабишвили.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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