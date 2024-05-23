Блинкен: США и ЕС намерены принять меры против Грузии из-за закона об иноагентах

22 мая издание Foreign Policy сообщило, что Еврокомиссия осенью может не подтвердить Грузии статус кандидата в ЕС, если Тбилиси решит не отзывать закон об иноагентах. О том что ЕС заморозит заявку Грузии на членство в объединении, также писала британская газета Financial Times.