США могут ввести санкции против грузинских чиновников за закон об иноагентах

14 мая парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении законопроект об иностранных агентах, несмотря на неодобрение США и стран ЕС. В Белом доме пообещали пересмотреть отношения с Грузией в случае вступления закона в силу, а в ЕС предупредили, что это негативно отразится на пути страны в объединение.