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США могут ввести санкции против грузинских чиновников за закон об иноагентах

Ведомости

Грузинские чиновники, ответственные за продвижение закона об иностранных агентах, могут попасть под санкции США, предполагающие заморозку активов и запрет на въезд в страну. Об этом пишет Politico со ссылкой на текст законопроекта об этом.

Издание со ссылкой на источник пишет, что документ может быть представлен на рассмотрение конгрессу США уже 20 мая. В законопроекта говорится, что правящая партия «Грузинская мечта», «все еще, к сожалению, проводит политику на сближение с Россией».

Под санкции могут попасть чиновники, которые, по мнению Вашингтона, несут материальную ответственность за подрыв или нанесение ущерба демократии, правам человека и безопасности в Грузии, пишет Politico.

14 мая парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении законопроект об иностранных агентах, несмотря на неодобрение США и стран ЕС. В Белом доме пообещали пересмотреть отношения с Грузией в случае вступления закона в силу, а в ЕС предупредили, что это негативно отразится на пути страны в объединение.

18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на принятый закон об иноагентах. Она заявила, что инициатива противоречит конституции страны и всем европейским стандартам. 20 мая председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили подчеркнул, что правительство сможет преодолеть вето Зурабишвили, передает ТАСС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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