США могут ввести санкции против грузинских чиновников за закон об иноагентах
Грузинские чиновники, ответственные за продвижение закона об иностранных агентах, могут попасть под санкции США, предполагающие заморозку активов и запрет на въезд в страну. Об этом пишет Politico со ссылкой на текст законопроекта об этом.
Издание со ссылкой на источник пишет, что документ может быть представлен на рассмотрение конгрессу США уже 20 мая. В законопроекта говорится, что правящая партия «Грузинская мечта», «все еще, к сожалению, проводит политику на сближение с Россией».
Под санкции могут попасть чиновники, которые, по мнению Вашингтона, несут материальную ответственность за подрыв или нанесение ущерба демократии, правам человека и безопасности в Грузии, пишет Politico.
14 мая парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении законопроект об иностранных агентах, несмотря на неодобрение США и стран ЕС. В Белом доме пообещали пересмотреть отношения с Грузией в случае вступления закона в силу, а в ЕС предупредили, что это негативно отразится на пути страны в объединение.
18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на принятый закон об иноагентах. Она заявила, что инициатива противоречит конституции страны и всем европейским стандартам. 20 мая председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили подчеркнул, что правительство сможет преодолеть вето Зурабишвили, передает ТАСС.