Захарова ответила на заявление Госдепа США о законе об иноагентах в Грузии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Госдепа США о законе об иноагентах в Грузии. Соответствующее сообщение опубликовано в ее Telegram-канале.
«Хочется задать уточняющие вопросы. Проблема в том, что грузинский закон намного мягче американского? Почему Грузия или любая страна должны соответствовать чужим ценностям? В "ценности" США не входит невмешательство во внутренние дела других государств?», – написала она.
13 мая заместитель руководителя пресс-службы Госдепа США Ведант Пател заявил, что принятие парламентом Грузии закона об иноагентах «не только не соответствует ценностям США, но и не соответствует чаяниям грузинского народа». Аналогично отреагировала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, которая подчеркнула, что США в корне пересмотрят отношения с Грузией в случае, если закон об иноагентах вступит в силу. США ждут, что президент Грузии Саломе Зурабишвили наложит вето на закон об иноагентах, добавила она. При этом Белому дому не до конца ясно, пойдет ли парламент на преодоление вето.
14 мая парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении законопроект об иностранных агентах. Правительство Грузии утверждает, что законопроект необходим для обеспечения прозрачности, борьбы с «псевдолиберальными ценностями», продвигаемыми иностранцами, и сохранения суверенитета страны. В Тбилиси уже несколько недель проходят протесты против закона об иноагентах. Протестующие опасаются, что принятие инициативы даст властям намного больше контроля над медиапространством, а также подорвет усилия государства по вхождению Грузии в Евросоюз.