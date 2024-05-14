Захарова ответила на заявление Госдепа США о законе об иноагентах в Грузии

13 мая заместитель руководителя пресс-службы Госдепа США Ведант Пател заявил, что принятие парламентом Грузии закона об иноагентах «не только не соответствует ценностям США, но и не соответствует чаяниям грузинского народа». Аналогично отреагировала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, которая подчеркнула, что США в корне пересмотрят отношения с Грузией в случае, если закон об иноагентах вступит в силу. США ждут, что президент Грузии Саломе Зурабишвили наложит вето на закон об иноагентах, добавила она. При этом Белому дому не до конца ясно, пойдет ли парламент на преодоление вето.