Лавров и глава МИД Сирии обсудили двустороннее взаимодействие

22 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что в контексте конфликта между Израилем и Палестиной Россия выступает за двугосударственное урегулирование. Он подчеркнул, что в этом вопросе РФ является правопреемницей Советского Союза, который на финальной стадии признал государство Палестина, что укладывается в соответствующие резолюции Совбеза ООН.