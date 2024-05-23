Лавров и глава МИД Сирии обсудили двустороннее взаимодействие
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирии Фейсалом Микдадом. Об этом сообщается на сайте МИДа.
Главы ведомств встретились в рамках частной поездки Микдада, обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Стороны обратили внимание на эскалацию палестино-израильского конфликта, а также на задачи продвижения комплексного урегулирования в Сирийской Арабской Республике, соблюдая при этом принципы уважения суверенитета страны, ее единства, территориальной целостности и постконфликтного восстановления страны.
Кроме того, в сообщении ведомства отмечается, что стороны обсудили проведение совместных мероприятий, которые приурочены к празднованию 80-летия установления дипломатических отношений между Россией и Сирией.
22 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что в контексте конфликта между Израилем и Палестиной Россия выступает за двугосударственное урегулирование. Он подчеркнул, что в этом вопросе РФ является правопреемницей Советского Союза, который на финальной стадии признал государство Палестина, что укладывается в соответствующие резолюции Совбеза ООН.