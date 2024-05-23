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Лавров и глава МИД Сирии обсудили двустороннее взаимодействие

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирии Фейсалом Микдадом. Об этом сообщается на сайте МИДа.

Главы ведомств встретились в рамках частной поездки Микдада, обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Стороны обратили внимание на эскалацию палестино-израильского конфликта, а также на задачи продвижения комплексного урегулирования в Сирийской Арабской Республике, соблюдая при этом принципы уважения суверенитета страны, ее единства, территориальной целостности и постконфликтного восстановления страны.

Кроме того, в сообщении ведомства отмечается, что стороны обсудили проведение совместных мероприятий, которые приурочены к празднованию 80-летия установления дипломатических отношений между Россией и Сирией.

22 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что в контексте конфликта между Израилем и Палестиной Россия выступает за двугосударственное урегулирование. Он подчеркнул, что в этом вопросе РФ является правопреемницей Советского Союза, который на финальной стадии признал государство Палестина, что укладывается в соответствующие резолюции Совбеза ООН.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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