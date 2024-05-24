Токаев назвал нейтралитет Казахстана выбором в пользу дипломатии, а не конфликта
Нейтральная позиция Казахстана является его выбором в пользу дипломатического урегулирования вопросов, при этом страна не готова поступиться своими интересами и отказаться от приверженности курсу на глобализацию. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев во время выступления с лекцией в Сингапуре в рамках государственного визита.
«Мы будем оставаться открытыми и связанными с миром, продвигая Казахстан, приверженный глобализации, – это внешнеполитический курс нашей страны. <…> Иногда к нашей позиции относятся скептически, критикуют за нейтральность. Однако нейтралитет не следует принимать за отсутствие убежденности. Напротив, это сознательный выбор в пользу дипломатии и диалога, а не конфликта и принуждения», – приводит слова Токаева пресс-служба президента.
В качестве примера глава республики упомянул усилия по содействию мирному процессу между Азербайджаном и Арменией, посредничество по иранской ядерной программе и урегулированию сирийского конфликта, а также недавнюю отправку в район Голанских высот первого самостоятельного миротворческого контингента по миссии ООН.
Токаев отметил, что Казахстан не согласен с тенденцией к поляризации, и призвал к всеобъемлющей реформе Совета безопасности ООН.
«Если не принять меры, мы погрузимся в новую холодную войну», – полагает президент.
20 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев планируют в ближайшие месяцы провести как минимум две встречи в связи с мероприятиями по линии ОДКБ и ШОС. По его словам, повестка дня у стран богатая, совершенствуется договорно-правовая база, на разных стадиях готовности около 10 межведомственных документов.
18 мая президенты России и Казахстана в ходе телефонного разговора затронули вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах. Стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзничества и стратегического партнерства стран.