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Токаев назвал нейтралитет Казахстана выбором в пользу дипломатии, а не конфликта

Ведомости

Нейтральная позиция Казахстана является его выбором в пользу дипломатического урегулирования вопросов, при этом страна не готова поступиться своими интересами и отказаться от приверженности курсу на глобализацию. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев во время выступления с лекцией в Сингапуре в рамках государственного визита.

«Мы будем оставаться открытыми и связанными с миром, продвигая Казахстан, приверженный глобализации, – это внешнеполитический курс нашей страны. <…> Иногда к нашей позиции относятся скептически, критикуют за нейтральность. Однако нейтралитет не следует принимать за отсутствие убежденности. Напротив, это сознательный выбор в пользу дипломатии и диалога, а не конфликта и принуждения», – приводит слова Токаева пресс-служба президента.

В качестве примера глава республики упомянул усилия по содействию мирному процессу между Азербайджаном и Арменией, посредничество по иранской ядерной программе и урегулированию сирийского конфликта, а также недавнюю отправку в район Голанских высот первого самостоятельного миротворческого контингента по миссии ООН.

Токаев отметил, что Казахстан не согласен с тенденцией к поляризации, и призвал к всеобъемлющей реформе Совета безопасности ООН.

«Если не принять меры, мы погрузимся в новую холодную войну», – полагает президент.

20 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев планируют в ближайшие месяцы провести как минимум две встречи в связи с мероприятиями по линии ОДКБ и ШОС. По его словам, повестка дня у стран богатая, совершенствуется договорно-правовая база, на разных стадиях готовности около 10 межведомственных документов.

18 мая президенты России и Казахстана в ходе телефонного разговора затронули вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах. Стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзничества и стратегического партнерства стран.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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