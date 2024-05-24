Токаев назвал нейтралитет Казахстана выбором в пользу дипломатии, а не конфликта

«Мы будем оставаться открытыми и связанными с миром, продвигая Казахстан, приверженный глобализации, – это внешнеполитический курс нашей страны. <…> Иногда к нашей позиции относятся скептически, критикуют за нейтральность. Однако нейтралитет не следует принимать за отсутствие убежденности. Напротив, это сознательный выбор в пользу дипломатии и диалога, а не конфликта и принуждения», – приводит слова Токаева пресс-служба президента.