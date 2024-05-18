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Путин и Токаев обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Ведомости

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора затронули вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзничества и стратегического партнерства стран. 

Путин поздравил Токаева с прошедшим днем рождения. 17 мая российский лидер направил президенту Казахстана поздравительную телеграмму.

В ходе беседы Путин также поделился впечатлениями о завершившемся визите в Китай.

16 и 17 мая Путин находился в Китае с государственным визитом – первым после пятого вступления в должность. 16 мая Путин и Си Цзиньпин около восьми вечера по пекинскому времени (15:00 мск) начали неформальное общение в правительственной резиденции «Чжуннаньхай», которое продлилось практически до полуночи по местному времени (19:00 мск). Встреча прошла без присутствия СМИ.

По итогам переговоров президент подписал с Си Цзиньпином совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а российская и китайская делегации – 10 совместных документов. В ходе общения российского президента с председателем КНР поднимались вопросы конфликта на Украине, в том числе создание Россией санитарной зоны, а также олимпийского перемирия, санкций, назначения нового министра обороны РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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