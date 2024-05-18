Путин и Токаев обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора затронули вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзничества и стратегического партнерства стран.
Путин поздравил Токаева с прошедшим днем рождения. 17 мая российский лидер направил президенту Казахстана поздравительную телеграмму.
16 и 17 мая Путин находился в Китае с государственным визитом – первым после пятого вступления в должность. 16 мая Путин и Си Цзиньпин около восьми вечера по пекинскому времени (15:00 мск) начали неформальное общение в правительственной резиденции «Чжуннаньхай», которое продлилось практически до полуночи по местному времени (19:00 мск). Встреча прошла без присутствия СМИ.
По итогам переговоров президент подписал с Си Цзиньпином совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а российская и китайская делегации – 10 совместных документов. В ходе общения российского президента с председателем КНР поднимались вопросы конфликта на Украине, в том числе создание Россией санитарной зоны, а также олимпийского перемирия, санкций, назначения нового министра обороны РФ.