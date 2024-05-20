Путин и Токаев собираются провести в ближайшие месяцы минимум две встречи

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев планируют в ближайшие месяцы провести как минимум две встречи в связи с мероприятиями по линии ОДКБ, ШОС, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с вице-премьером, главой МИД Казахстана Муратом Нуртлеу. Об этом сообщает ТАСС.