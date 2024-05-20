Путин и Токаев собираются провести в ближайшие месяцы минимум две встречи
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев планируют в ближайшие месяцы провести как минимум две встречи в связи с мероприятиями по линии ОДКБ, ШОС, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с вице-премьером, главой МИД Казахстана Муратом Нуртлеу. Об этом сообщает ТАСС.
Лавров уточнил, что Путин и Токаев находятся в регулярном контакте. По его словам, повестка дня у России и Казахстана богатая, совершенствуется договорно-правовая база, на разных стадиях готовности около 10 межведомственных документов. Нуртлеу отметил, что нынешняя встреча позволит представить новые планы на перспективу.
18 мая президенты России и Казахстана в ходе телефонного разговора затронули вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах. Стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзничества и стратегического партнерства стран.
4 марта председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе переговоров с коллегой из республики Олжасом Бектеновым рассказал, что в 2023 г. товарооборот России и Казахстана достиг 2,5 трлн руб., или 12,6 трлн тенге. Этот показатель на 0,5 млрд руб. больше рекордных значений 2022 г.
В прошлом году глава кабмина РФ сообщал, что по итогам 2022 г. взаимный товарооборот России и Казахстана достиг 2 трлн руб., или 13 трлн тенге (по курсу на тот момент). Рост показателя составил 6%.