Лавров: Россия понимает все варианты развития ситуации вокруг Украины

«Вот это самое печальное, потому что означает, что на Западе сейчас нет политиков, которые могут разговаривать на прагматичной основе и на основе фактов. Они их не признают, они их перевирают, пытаются завести свое население, своих избирателей на то, чтобы они не препятствовали этому тупиковому и катастрофическому для Европы курсу», – подчеркнул глава ведомства.