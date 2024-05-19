Лавров: Россия понимает все варианты развития ситуации вокруг Украины

Лавров: Россия понимает все варианты развития ситуации вокруг УкраиныГлава МИДа рекомендовал Киеву «признать реалии на земле»
Россия прекрасно понимает свои возможности, включая все случаи развития ситуации вокруг Украины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналисту Павлу Зарубину.
«Пора киевскому режиму признать реалии на земле. Надеюсь, что этот посыл, который многократно повторялся, будет воспринят и Запад осознает, что пора перестать приносить Украину в жертву своим абсолютно бесперспективным целям», – подчеркнул Лавров.
Также Лавров ответил на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, о том, что в случае победы России российская военная инфраструктура окажется ближе к Европе. До этого президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о том, что западная инфраструктура приближается к России, на что Запад рекомендовал «расслабиться», напомнил глава российского МИДа.
«Тоже, если у них получится, пускай расслабятся. Мы прекрасно понимаем возможности, которые есть у нас, включая все случаи развития ситуации вокруг Украины», – ответил Лавров.
Комментируя заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака о том, что Россия якобы прекратила поставки газа, Лавров напомнил, что с подобными заявлениями выступал и канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Вот это самое печальное, потому что означает, что на Западе сейчас нет политиков, которые могут разговаривать на прагматичной основе и на основе фактов. Они их не признают, они их перевирают, пытаются завести свое население, своих избирателей на то, чтобы они не препятствовали этому тупиковому и катастрофическому для Европы курсу», – подчеркнул глава ведомства.
13 мая Сунак на форуме по вопросам политики в области безопасности обвинил Россию в ядерной эскалации и прекращении поставок газа.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заявление Сунака напомнила, что, вопреки утверждениям британского премьера, Россия не прекращала поставки газа. Представитель министерства рекомендовала лучше вспомнить о тех, кто отдал приказ о подрыве газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» (СП-2). Сохранившийся трубопровод СП-2 сохраняет работоспособность и может быть использован для поставок в Германию, но закрыт «с западной стороны».