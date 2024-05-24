Захарова: резолюция ООН по геноциду в Сребренице носит антисербский характер
Резолюция ООН по «геноциду» в Сребренице носит политизированный и антисербский характер, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
«Этот документ является очередной безответственной попыткой западников переписать историю и закрепить отвечающую их геополитическим интересам трактовку обстоятельств, связанных с межнациональным конфликтом на территории бывшей Югославии», – подчеркнула дипломат.
По ее словам, за рассуждениями гуманитарного характера прослеживается намерение возложить всю ответственность за конфликт на сербский народ, наказав его за свободомыслие, самостоятельность и нежелание подчиниться распоряжениям НАТО. Инициаторы принятия Генассамблеей ООН документа утверждают, что его цель – способствовать межнациональному примирению и единству трех государствообразующих народов БиГ (бошняков, сербов и хорватов).
«Убеждены, что эффект будет обратным заявленному», – уточнила Захарова.
Официальный представитель МИД РФ заметила, что в БиГ на протяжении длительного времени попираются интересы Республики Сербской. Принятый документ усугубит существующие разногласия и усилит конфликтный потенциал на Балканах. Под угрозой находится Дейтонское мирное соглашение, которое лежит в основе государственности Боснии и Герцеговины.
Дипломат напомнила, что Республика Сербская неоднократно протестовала против идеи продвижения документа. Россия вместе с единомышленниками пыталась вразумить авторов инициативы. В ходе инициированного РФ 30 апреля открытого заседания Совет Безопасности ООН привлекли внимание Совета к угрозам Дейтонскому соглашению, в том числе вследствие принятия резолюции по Сребренице.
«Ни нас, ни сербов западники слушать не захотели. Пагубные последствия остаются на их совести», – констатировала Захарова.
23 мая Генассамблея ООН одобрила резолюцию, которая провозглашает 11 июля Международным днем памяти жертв геноцида 1995 г. в Сребренице. Авторами резолюции выступили Германия и Руанда. За принятие резолюции отдано 84 голоса, против – 19, воздержались 68 стран. Среди проголосовавших против – Россия и Китай. День памяти будет отмечаться ежегодно.
Президент Республики Сербской (РС) Милорад Додик на фоне продвижения резолюции заявил, что в ближайшие 30 дней будет предложено соглашение о мирном разделении Боснии и Герцеговины. Он добавил, что сербский народ больше не может жить с бошняками, а резолюция о Сребренице является противоправным унижением сербов.
В июле 1995 г. в Сребренице за несколько дней были убиты более 8000 мусульман. Ответственность за это была возложена на силы боснийских сербов. Международный суд ООН в Гааге квалифицировал события в Сребренице как геноцид. Россия в 2015 г. наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, в котором убийство боснийских мусульман признали геноцидом.