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Антонов: США не заинтересованы в прекращении боевых действий на Украине

Ведомости

США не заинтересованы в прекращении боевых действий на Украине, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Так он прокомментировал тот факт, что США объявили об очередном пакете военной помощи Киеву в день, когда власти РФ заявили о готовности к переговорам.

«Сигналы американских властей совершенно понятны. Мира в Европе Вашингтон не хочет. Делает все, чтобы затянуть конфликт, увеличить человеческие жертвы с российской и украинской стороны, в том числе среди гражданского населения», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Антонов подчеркнул, что США сигнализируют о завершении подготовки пилотов истребителей F-16 и намекают на то, что могут дать зеленый свет на удары ракетами вглубь российской территории. Посол призвал Вашингтон остановить эскалацию конфликта на Украине и отказаться от планов нанести РФ стратегическое поражение.

24 мая президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова к переговорам по Украине, но только при учете текущих реалий в зоне спецоперации. Он добавил, что для переговоров стороны должны исходить из договоренностей, которые были достигнуты в ходе переговоров в Белоруссии и Турции. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности переговоров с Киевом, утверждал, что цели спецоперации и реалии понятные, а в Конституции РФ закреплен состав регионов страны. Он отмечал, что сообщения о готовности Москвы к переговорам на условиях сохранения текущей линии фронта не соответствуют действительности.

Вместе с тем 24 мая США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $275 млн. О том, что Вашингтон может объявить о выделении Украине дополнительной военной помощи, 23 мая со ссылкой на двух американских чиновников сообщало Associated Press. По данным информационного агентства, решение о дополнительной поддержке связано с попытками Киева сдержать продвижение Вооруженных сил РФ в Харьковской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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