Антонов: США не заинтересованы в прекращении боевых действий на Украине

24 мая президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова к переговорам по Украине, но только при учете текущих реалий в зоне спецоперации. Он добавил, что для переговоров стороны должны исходить из договоренностей, которые были достигнуты в ходе переговоров в Белоруссии и Турции. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности переговоров с Киевом, утверждал, что цели спецоперации и реалии понятные, а в Конституции РФ закреплен состав регионов страны. Он отмечал, что сообщения о готовности Москвы к переговорам на условиях сохранения текущей линии фронта не соответствуют действительности.