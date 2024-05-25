Антонов: США не заинтересованы в прекращении боевых действий на Украине
США не заинтересованы в прекращении боевых действий на Украине, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Так он прокомментировал тот факт, что США объявили об очередном пакете военной помощи Киеву в день, когда власти РФ заявили о готовности к переговорам.
«Сигналы американских властей совершенно понятны. Мира в Европе Вашингтон не хочет. Делает все, чтобы затянуть конфликт, увеличить человеческие жертвы с российской и украинской стороны, в том числе среди гражданского населения», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Антонов подчеркнул, что США сигнализируют о завершении подготовки пилотов истребителей F-16 и намекают на то, что могут дать зеленый свет на удары ракетами вглубь российской территории. Посол призвал Вашингтон остановить эскалацию конфликта на Украине и отказаться от планов нанести РФ стратегическое поражение.
24 мая президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова к переговорам по Украине, но только при учете текущих реалий в зоне спецоперации. Он добавил, что для переговоров стороны должны исходить из договоренностей, которые были достигнуты в ходе переговоров в Белоруссии и Турции. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности переговоров с Киевом, утверждал, что цели спецоперации и реалии понятные, а в Конституции РФ закреплен состав регионов страны. Он отмечал, что сообщения о готовности Москвы к переговорам на условиях сохранения текущей линии фронта не соответствуют действительности.
Вместе с тем 24 мая США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $275 млн. О том, что Вашингтон может объявить о выделении Украине дополнительной военной помощи, 23 мая со ссылкой на двух американских чиновников сообщало Associated Press. По данным информационного агентства, решение о дополнительной поддержке связано с попытками Киева сдержать продвижение Вооруженных сил РФ в Харьковской области.