G7 продолжит вводить санкции на доходы РФ от энергоресурсов

25 мая стало известно, что страны G7 согласовали основные принципы использования замороженных активов России. В тексте указано, что активы России будут оставаться замороженными до тех пор, пока РФ не выплатит ущерб, который она причинила Украине. При этом главы министерств финансов стран G7 не приняли окончательного решения по использованию активов РФ.