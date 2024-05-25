G7 продолжит вводить санкции на доходы РФ от энергоресурсов
Страны «Большой семерки» продолжат оказывать санкционное давление на Россию, в том числе на доходы от продажи энергоресурсов, сообщается в коммюнике группы.
«Мы условились продолжить финансовые и экономические санкции, направленные на сокращение источников доходов России и снижение ее возможностей продолжать конфликт против Украины, включая сферу доходов России от энергетики и ее добывающие мощности», – указано в документе.
Кроме того страны G7 пообещали вводить санкции против физических лиц и организаций, которые помогают РФ закупать оборудование для российского военно-промышленного комплекса. Главы Минфинов и ЦБ стран «Большой семерки» также пообещали направить усилия на противодействие обходу антироссийских санкций, в том числе в отношении «теневого флота».
25 мая стало известно, что страны G7 согласовали основные принципы использования замороженных активов России. В тексте указано, что активы России будут оставаться замороженными до тех пор, пока РФ не выплатит ущерб, который она причинила Украине. При этом главы министерств финансов стран G7 не приняли окончательного решения по использованию активов РФ.
В тот же день глава минфина США Джанет Йеллен сообщила, что страны – участницы G7 солидарны по вопросу выделения более крупного кредита Украине за счет прибыли от замороженных активов России. «Я не видела ничего, что могло бы помешать развитию событий», – утверждала она.