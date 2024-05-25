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G7 продолжит вводить санкции на доходы РФ от энергоресурсов

Ведомости

Страны «Большой семерки» продолжат оказывать санкционное давление на Россию, в том числе на доходы от продажи энергоресурсов, сообщается в коммюнике группы.

«Мы условились продолжить финансовые и экономические санкции, направленные на сокращение источников доходов России и снижение ее возможностей продолжать конфликт против Украины, включая сферу доходов России от энергетики и ее добывающие мощности», – указано в документе.

Кроме того страны G7 пообещали вводить санкции против физических лиц и организаций, которые помогают РФ закупать оборудование для российского военно-промышленного комплекса. Главы Минфинов и ЦБ стран «Большой семерки» также пообещали направить усилия на противодействие обходу антироссийских санкций, в том числе в отношении «теневого флота».

25 мая стало известно, что страны G7 согласовали основные принципы использования замороженных активов России. В тексте указано, что активы России будут оставаться замороженными до тех пор, пока РФ не выплатит ущерб, который она причинила Украине. При этом главы министерств финансов стран G7 не приняли окончательного решения по использованию активов РФ.

В тот же день глава минфина США Джанет Йеллен сообщила, что страны – участницы G7 солидарны по вопросу выделения более крупного кредита Украине за счет прибыли от замороженных активов России. «Я не видела ничего, что могло бы помешать развитию событий», – утверждала она.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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