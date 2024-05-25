Антонов: США намеренно заявляют о якобы неготовности России к переговорам
США намеренно утверждают, что Россия не готова к мирным переговорам с Украиной. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводит журнал Newsweek.
«Мы рассматриваем заявления представителей администрации США о предполагаемой неготовности России на мирные переговоры с Украиной как целенаправленную попытку перевернуть все с ног на голову», – сказал он.
Антонов добавил, что о заморозке конфликта не может быть и речи, президент России Владимир Путин не делал таких заявлений. При этом посол подчеркнул, что любые договоренности между Россией и Украиной должны учитывать ситуацию «на местах». По его словам, отступление или отход Вооруженных сил России исключены – существует Конституция РФ, где четко обозначены границы государства, а в числе субъектов значатся новые регионы.
Антонов также заявил, что Киев потеряет значительные территории в случае, если Вашингтон вновь проигнорирует российские предложения по мирным переговорам.
В ходе поездки в Минск 23-24 мая Путин заявил, что если Киев хочет вернуться к мирным переговорам, прерванным с апреля 2022 г., то «пусть возвращаются». По его словам, переговоры возможно продолжить, «исходя из тех договоренностей принципиального характера, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Белоруссии и в Турции», а также на основе актуальных «территориальных реалий на земле». «Мы к этому готовы», – заверил Путин.
25 мая Антонов прокомментировал очередной пакет военной помощи Киеву. США объявили о нем в день, когда власти России заявили о готовности к переговорам. Посол заявил, что США не заинтересованы в прекращении боевых действий на Украине – они делают все, чтобы затянуть конфликт. США также сигнализируют о завершении подготовки пилотов истребителей F-16 и намекают на то, что могут дать зеленый свет на удары ракетами вглубь российской территории.