Антонов: США намеренно заявляют о якобы неготовности России к переговорам

В ходе поездки в Минск 23-24 мая Путин заявил, что если Киев хочет вернуться к мирным переговорам, прерванным с апреля 2022 г., то «пусть возвращаются». По его словам, переговоры возможно продолжить, «исходя из тех договоренностей принципиального характера, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Белоруссии и в Турции», а также на основе актуальных «территориальных реалий на земле». «Мы к этому готовы», – заверил Путин.