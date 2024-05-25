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Антонов: США намеренно заявляют о якобы неготовности России к переговорам

Ведомости

США намеренно утверждают, что Россия не готова к мирным переговорам с Украиной. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводит журнал Newsweek.

«Мы рассматриваем заявления представителей администрации США о предполагаемой неготовности России на мирные переговоры с Украиной как целенаправленную попытку перевернуть все с ног на голову», – сказал он.

Антонов добавил, что о заморозке конфликта не может быть и речи, президент России Владимир Путин не делал таких заявлений. При этом посол подчеркнул, что любые договоренности между Россией и Украиной должны учитывать ситуацию «на местах». По его словам, отступление или отход Вооруженных сил России исключены – существует Конституция РФ, где четко обозначены границы государства, а в числе субъектов значатся новые регионы.

Антонов также заявил, что Киев потеряет значительные территории в случае, если Вашингтон вновь проигнорирует российские предложения по мирным переговорам.

В ходе поездки в Минск 23-24 мая Путин заявил, что если Киев хочет вернуться к мирным переговорам, прерванным с апреля 2022 г., то «пусть возвращаются». По его словам, переговоры возможно продолжить, «исходя из тех договоренностей принципиального характера, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Белоруссии и в Турции», а также на основе актуальных «территориальных реалий на земле». «Мы к этому готовы», – заверил Путин.

25 мая Антонов прокомментировал очередной пакет военной помощи Киеву. США объявили о нем в день, когда власти России заявили о готовности к переговорам. Посол заявил, что США не заинтересованы в прекращении боевых действий на Украине – они делают все, чтобы затянуть конфликт. США также сигнализируют о завершении подготовки пилотов истребителей F-16 и намекают на то, что могут дать зеленый свет на удары ракетами вглубь российской территории.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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