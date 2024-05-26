МККК сообщил об освобождении 113 пленных в Йемене
Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил об освобождении 113 пленных в Сане, контролируемой шиитским движением «Ансар Алла».
Освобождение было поддержано организацией по просьбе национального комитета по делам заключенных. Задержанные были среди тех, кого представители МККК регулярно посещали и кому оказывали помощь в Сане.
«Мы надеемся, что это проложит путь к дальнейшим освобождениям и принесет комфорт семьям, с нетерпением ожидающим воссоединения со своими близкими», – отметила глава делегации МККК в Йемене Дафни Марет.
Марет выразила готовность организации помогать лицам, задержанным в связи с конфликтом в Йемене, и выступать нейтральным посредником между сторонами конфликта для решения подобных вопросов.
18 мая Reuters со ссылкой на данные компании Ambrey, сообщило, что на борту нефтяного танкера, следующего под флагом Панамы, начался пожар в результате ракетного удара у берегов йеменского города Моха.
10 мая в управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщили о перестрелке между двумя кораблями в Аденском заливе, судно и экипаж, подвергшиеся нападению, находятся в безопасности.
Йеменские вооруженные силы на стороне правящего на севере страны шиитского движения «Ансар Алла» начнут нападать на связанные с Израилем или идущие в его порты суда повсюду в случае начала операции в городе Рафахе на юге сектора Газа, заявил 3 мая военный представитель хуситов Яхья Сариа. По его словам, вооруженные силы Йемена введут санкции в отношении всех судов компаний, которые имеют отношение к снабжению Израиля, и будут препятствовать их прохождению.
27 апреля Сариа заявил, что йеменские хуситы при помощи ракеты сбили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper. Силы хуситов также нанесли удар по британскому нефтяному танкеру Andromeda Star в Красном море. Военный представитель хуситов заверил, что корабль получил несколько прямых попаданий.
26 апреля хуситы также сообщили об атаке на израильский корабль MSC Darwin в Аденском заливе, назвав операцию успешной. 30 апреля хуситы атаковали коммерческое судно Cyclades и два американских эсминца в Красном море, а также контейнеровоз MSC Orion в Индийском океане.