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Economist: дефицит взрывчатки мешает ЕС нарастить производство снарядов для ВСУ

Ведомости

Нехватка взрывчатых веществ в ЕС препятствует наращиванию производства боеприпасов, что, в свою очередь, мешает увеличить поставки вооружения для Украины. Об этом пишет The Economist со ссылкой на источники в отрасли и опрошенных экспертов.

В марте 2024 г. власти ЕС выделили 500 млн евро на наращивание производства боеприпасов, но, как отмечает журнал, проблемой остается дефицит взрывчатки, в частности, тротила, октогена или гексогена. По данным издания, для производства артиллерийского снаряда требуется 10,8 кг фугасного взрывчатого вещества, а фугасная боеголовка ракеты Storm Shadow весит около 450 кг.

Производители же взрывчатых веществ не уверены, что их выпуск можно нарастить. Один из экспертов напомнил, что после окончания «холодной войны» многие заводы свернули свою деятельность из-за резкого падения спроса. Последний крупный производитель тротила в Европе расположен на севере Польши. В других странах многие заводы были либо приватизированы, либо законсервированы.

Другой эксперт назвал среди компаний по производству высокоэнергетических материалов, соответствующих стандартам НАТО, норвежскую Chemring Nobel и французскую Eurenco. Для возобновления работы законсервированных заводов потребуется время, добавил он. Источник в отрасли в разговоре с The Economist заявил, что строительство завода с нуля может занять от трех до семи лет.

Расширению мощностей также мешают дефицит кадров и множество правил безопасности и охраны окружающей среды. На фоне этого производители боеприпасов ищут взрывчатку за пределами ЕС, в частности в Индии и Японии.

В январе 2024 г. еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что ЕС сможет к концу году производить до 1,4 млн снарядов. При этом цели по выпуску 1 млн снарядов в год, по его прогнозам, ЕС должен был достичь в марте или апреле.

В ноябре 2023 г. министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ЕС не выполнит обещание отправить Украине 1 млн артиллерийских снарядов до конца марта 2024 г. Он призвал оборонных подрядчиков наращивать объемы производства. В ЕК говорили, что поставят Украине 500 000 снарядов к концу марта, а 1 млн снарядов будет поставлен до конца текущего года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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