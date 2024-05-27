Economist: дефицит взрывчатки мешает ЕС нарастить производство снарядов для ВСУ

В январе 2024 г. еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что ЕС сможет к концу году производить до 1,4 млн снарядов. При этом цели по выпуску 1 млн снарядов в год, по его прогнозам, ЕС должен был достичь в марте или апреле.