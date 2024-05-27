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Сийярто: ЕС хочет ввести обязательный призыв для отправки новобранцев на Украину

Ведомости

В Евросоюзе (ЕС) начались разговоры о возвращении всеобщего призыва, чтобы отправлять на Украину для участия в конфликте молодежь Центральной Европы, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Трансляция его выступления после заседания глав МИД стран ЕС велась на телеканале М1.

«Очевидно, что поскольку эскалация сначала коснется стран по соседству, можно ясно услышать аргументы, что в первую очередь войска надо отправить из географически ближайших стран. Это означает, что введением общеевропейского призыва хотят отправить на войну молодежь Центральной Европы, в том числе Венгрии», – сказал Сийярто (цитата по «РИА Новости»).

По словам дипломата, Будапешт призывает страны Евросоюза прекратить дискуссию об обязательном призыве. Сийярто подчеркнул, что Венгрия не позволит отправить своих граждан в зону военных действий.

24 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что правительство страны проводит переоценку роли страны в НАТО, потому что не хочет участвовать в военной миссии альянса на Украине. По его словам, Венгрия не собирается участвовать в действиях НАТО, которые могут вовлечь страны блока в конфликт на Украине и привести к прямому столкновению с Россией.

3 мая Орбан заявил, что Европа балансирует на грани войны и мира, втягиваясь в конфликт на Украине.

Заявления по теме возможности отправки войск НАТО на Украину стали чаще звучать в Европе и США с февраля 2024 г. после того, как эту тему поднял президент Франции Эммануэль Макрон. В майском интервью The Economist он заявил, что Европе придется задаться вопросом о возможности отправки войск на Украину в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева. Планы французского лидера отвергли в ФРГ, Польше, Словакии, Швеции, Венгрии, Великобритании и др. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 9 мая вновь подтвердил, что НАТО не планирует отправлять войска на территорию Украины и об этом также не просят в Киеве.

Возможность отправки войск в западную часть Украины обсуждает правительство Эстонии. Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявлял, что рассуждения западных политиков об отправке военных на Украину являются безответственными и могут расцениваться как провокация.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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