Румыния не будет отправлять своих военных на Украину
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что его страна не будет отправлять своих солдат на Украину. Об этом сообщает Digi24.
«Румыния не будет посылать бойцов в Украину, это простое обсуждение, и я думаю, что на этом все закончится», – сказал Йоханнис.
Заявления по теме возможности отправки войск НАТО на Украину стали чаще звучать в Европе и США с февраля 2024 г. после того, как эту тему поднял президент Франции Эммануэль Макрон. В майском интервью The Economist он заявил, что Европе придется задаться вопросом о возможности отправки войск на Украину в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева. Планы французского лидера отвергли в ФРГ, Польше, Словакии, Швеции, Венгрии, Великобритании и др. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 9 мая вновь подтвердил, что НАТО не планирует отправлять войска на территорию Украины и об этом также не просят в Киеве.