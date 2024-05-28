В Бельгии анонсировали визит Зеленского 28 мая

В апреле 2024 г. премьер-министр Бельгии Александер Де Кро и министр обороны королевства Людивин Дедондер сообщили, что Брюссель может поставить Украине самолетов F-16 до конца года. Осенью 2023 г. Дедондер анонсировала отправку на Украину «нескольких» истребителей.