В Бельгии анонсировали визит Зеленского 28 мая
28 мая Бельгию посетит президент Украины Владимир Зеленский. Об этом пишет газета Soir со ссылкой на представителя премьер-министра европейской страны.
Стороны подпишут соглашение о безопасности в Брюсселе, после чего Зеленский посетит военный аэропорт Мельсбрук, где встретится с пилотами, инструкторами и техническими специалистами истребителей F-16.
В апреле 2024 г. премьер-министр Бельгии Александер Де Кро и министр обороны королевства Людивин Дедондер сообщили, что Брюссель может поставить Украине самолетов F-16 до конца года. Осенью 2023 г. Дедондер анонсировала отправку на Украину «нескольких» истребителей.
Российские власти неоднократно критиковали поставки вооружения Украине и призывали Запад прекратить их. Комментируя планы западных стран отправить Киеву F-16, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские войска будут уничтожать истребители на территории Украины, как и другую военную технику.
В середине мая Зеленский должен был посетить Испанию и Португалию, но отменил поездку на фоне сложной ситуации вокруг Харькова. El País писала, что украинский лидер должен подписать двустороннее соглашение о безопасности с премьер-министром Испании Педро Санчесом.