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В Бельгии анонсировали визит Зеленского 28 мая

Ведомости

28 мая Бельгию посетит президент Украины Владимир Зеленский. Об этом пишет газета Soir со ссылкой на представителя премьер-министра европейской страны.

Стороны подпишут соглашение о безопасности в Брюсселе, после чего Зеленский посетит военный аэропорт Мельсбрук, где встретится с пилотами, инструкторами и техническими специалистами истребителей F-16.

В апреле 2024 г. премьер-министр Бельгии Александер Де Кро и министр обороны королевства Людивин Дедондер сообщили, что Брюссель может поставить Украине самолетов F-16 до конца года. Осенью 2023 г. Дедондер анонсировала отправку на Украину «нескольких» истребителей. 

Российские власти неоднократно критиковали поставки вооружения Украине и призывали Запад прекратить их. Комментируя планы западных стран отправить Киеву F-16, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские войска будут уничтожать истребители на территории Украины, как и другую военную технику.

В середине мая Зеленский должен был посетить Испанию и Португалию, но отменил поездку на фоне сложной ситуации вокруг Харькова. El País писала, что украинский лидер должен подписать двустороннее соглашение о безопасности с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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