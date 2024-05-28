Лихачев подтвердил готовность продолжать работу по обеспечению безопасности ЗАЭС
Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев подтвердил готовность России продолжать работу по обеспечению безопасной эксплуатации Запорожской АЭС (ЗАЭС) в условиях непрекращающихся украинских провокаций на очередном раунде межведомственных консультаций России и МАГАТЭ в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба «Росатома».
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, в свою очередь, оценил ситуацию на ЗАЭС и обсудил перспективы развития мировой ядерной энергетики. Стороны подтвердили договоренность регулярно продолжать контакты.
ТАСС учточняет, что Гросси по итогам переговоров заявил, что перезапуск ЗАЭС на сегодняшний день представляется невозможным.
Гросси прибыл в Калининград из Вены, переговоры прошли в vip-зале аэропорта «Храброво». В состав российской делегации, кроме Лихачева, вошли представители МИДа, Минобороны, Росгвардии, Росатома и Ростехнадзора.
21 мая Гросси заявил, что ситуация на ЗАЭС остается тревожной и «очень хрупкой». 15 апреля, выступая на заседании Совбеза ООН, глава МАГАТЭ призвал немедленно прекратить «безрассудные атаки» на ЗАЭС. Он также указал на нарушение принципа о недопустимости атак на станцию.