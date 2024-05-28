Лихачев подтвердил готовность продолжать работу по обеспечению безопасности ЗАЭС

21 мая Гросси заявил, что ситуация на ЗАЭС остается тревожной и «очень хрупкой». 15 апреля, выступая на заседании Совбеза ООН, глава МАГАТЭ призвал немедленно прекратить «безрассудные атаки» на ЗАЭС. Он также указал на нарушение принципа о недопустимости атак на станцию.