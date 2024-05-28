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Reuters: танки ЦАХАЛ впервые достигли центра Рафаха с начала операции в Газе

Ведомости

Танки Армии обороны Израиля впервые достигли центра Рафаха спустя три недели после начала наземной операции в Газе. Об этом пишет Reuters со ссылкой на очевидцев.

Техника была замечена возле мечети Аль-Ауда – главной достопримечательности Рафаха. При этом военнослужащие Израиля не комментировали сообщения о продвижении в центр города. Они заявили, что вооруженные силы продолжают действовать в районе Рафаха.

Очевидцы также рассказали, что израильские военные, судя по всему, ввели технику с дистанционным управлением, поскольку признаков присутствия личного состава внутри и вокруг нее не было. Представители ЦАХАЛ пока не комментируют данные сообщения.

Военный кабинет Израиля 6 мая принял решение о продолжении операции в Рафахе с целью освобождения заложников и давления на «Хамас». Утром того же дня израильские власти призвали жителей эвакуироваться с этой территории и указали, что двигаться следует в сторону гуманитарной зоны в Аль-Маваси и Хан-Юнисе, где им будет оказана помощь.

24 мая Международный суд ООН постановил прекратить военную операцию Израиля в Рафахе. Кроме того, Израиль обязан открыть контрольно-пропускной пункт между Египтом и Газой для беспрепятственных поставок гуманитарной помощи и обеспечить доступ любой комиссии по расследованию в анклав. Суд обязал Израиль отчитаться об исполнении всех мер в течение одного месяца.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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