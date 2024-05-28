Reuters: танки ЦАХАЛ впервые достигли центра Рафаха с начала операции в Газе
Танки Армии обороны Израиля впервые достигли центра Рафаха спустя три недели после начала наземной операции в Газе. Об этом пишет Reuters со ссылкой на очевидцев.
Техника была замечена возле мечети Аль-Ауда – главной достопримечательности Рафаха. При этом военнослужащие Израиля не комментировали сообщения о продвижении в центр города. Они заявили, что вооруженные силы продолжают действовать в районе Рафаха.
Очевидцы также рассказали, что израильские военные, судя по всему, ввели технику с дистанционным управлением, поскольку признаков присутствия личного состава внутри и вокруг нее не было. Представители ЦАХАЛ пока не комментируют данные сообщения.
Военный кабинет Израиля 6 мая принял решение о продолжении операции в Рафахе с целью освобождения заложников и давления на «Хамас». Утром того же дня израильские власти призвали жителей эвакуироваться с этой территории и указали, что двигаться следует в сторону гуманитарной зоны в Аль-Маваси и Хан-Юнисе, где им будет оказана помощь.
24 мая Международный суд ООН постановил прекратить военную операцию Израиля в Рафахе. Кроме того, Израиль обязан открыть контрольно-пропускной пункт между Египтом и Газой для беспрепятственных поставок гуманитарной помощи и обеспечить доступ любой комиссии по расследованию в анклав. Суд обязал Израиль отчитаться об исполнении всех мер в течение одного месяца.