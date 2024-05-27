Нетаньяху назвал «трагической ошибкой» удар по Рафаху 26 мая
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал «трагической ошибкой» удар по Рафаху на юге сектора Газа, в результате которого загорелся палаточный лагерь перемещенных палестинцев и погибли по меньшей мере 45 человек. Об этом сообщает агентство The Associated Press.
«Несмотря на все наши усилия не причинять вреда невинным гражданским лицам, вчера вечером произошла трагическая ошибка. Мы расследуем этот инцидент и сделаем выводы, потому что такова наша политика», – сказал Нетаньяху, выступая в парламенте Израиля.
По данным министерства здравоохранения Газы и спасательной службы палестинского Красного Полумесяца, среди погибших по меньшей мере 12 женщин, восемь детей и три пожилых человека, а еще три тела обгорели до неузнаваемости.
24 мая Международный суд ООН постановил прекратить военную операцию Израиля в Рафахе. Кроме того, Израиль обязали открыть контрольно-пропускной пункт между Египтом и Газой для беспрепятственных поставок гуманитарной помощи и обеспечить доступ любой комиссии по расследованию в анклав. Суд обязал Израиль отчитаться об исполнении всех мер в течение одного месяца.
25 мая агентства Bloomberg и Reuters сообщили, что Израиль усилил интенсивность атак на Рафах, игнорируя постановление Международного суда ООН.
27 мая израильские и египетские силы вступили в перестрелку в районе Рафаха, в результате которой был убит египетский солдат. Источники The Jerusalem Post в армии обороны Израиля сообщили, что египетские солдаты начали стрелять по израильским солдатам, которые открыли ответный огонь.