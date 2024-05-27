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Нетаньяху назвал «трагической ошибкой» удар по Рафаху 26 мая

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал «трагической ошибкой» удар по Рафаху на юге сектора Газа, в результате которого загорелся палаточный лагерь перемещенных палестинцев и погибли по меньшей мере 45 человек. Об этом сообщает агентство The Associated Press.

«Несмотря на все наши усилия не причинять вреда невинным гражданским лицам, вчера вечером произошла трагическая ошибка. Мы расследуем этот инцидент и сделаем выводы, потому что такова наша политика», – сказал Нетаньяху, выступая в парламенте Израиля.

По данным министерства здравоохранения Газы и спасательной службы палестинского Красного Полумесяца, среди погибших по меньшей мере 12 женщин, восемь детей и три пожилых человека, а еще три тела обгорели до неузнаваемости.

24 мая Международный суд ООН постановил прекратить военную операцию Израиля в Рафахе. Кроме того, Израиль обязали открыть контрольно-пропускной пункт между Египтом и Газой для беспрепятственных поставок гуманитарной помощи и обеспечить доступ любой комиссии по расследованию в анклав. Суд обязал Израиль отчитаться об исполнении всех мер в течение одного месяца.

25 мая агентства Bloomberg и Reuters сообщили, что Израиль усилил интенсивность атак на Рафах, игнорируя постановление Международного суда ООН.

27 мая израильские и египетские силы вступили в перестрелку в районе Рафаха, в результате которой был убит египетский солдат. Источники The Jerusalem Post в армии обороны Израиля сообщили, что египетские солдаты начали стрелять по израильским солдатам, которые открыли ответный огонь.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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