Египетский солдат погиб в перестрелке с израильской армией
Израильские и египетские силы вступили в перестрелку в районе Рафаха, убит египетский солдат. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Источники издания в армии обороны Израиля сообщили, что египетские солдаты начали стрелять по израильским солдатам, которые открыли ответный огонь. В результате перестрелки был убит один египетский солдат.
После инцидента представители ЦАХАЛ вступили в контакт с египетскими официальными лицами, чтобы прекратить огонь.
24 мая Международный суд ООН постановил прекратить военную операцию Израиля в Рафахе. Кроме того, Израиль обязан открыть контрольно-пропускной пункт между Египтом и Газой для беспрепятственных поставок гуманитарной помощи и обеспечить доступ любой комиссии по расследованию в анклав. Суд обязал Израиль отчитаться об исполнении всех мер в течение одного месяца.
25 мая агентства Bloomberg и Reuters сообщили, что Израиль усилил интенсивность атак на Рафах, игнорируя постановление Международного суда ООН.