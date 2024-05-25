Израиль продолжает атаки на Рафах, несмотря на решение Международного суда ООН

Reuters со ссылкой на неназванного чиновника отмечает, что Израиль и «Хамас» должны начать переговоры на следующей неделе. Решение о переговорах было принято после встречи главы «Моссада» Давида Барнеа с главой ЦРУ Уильямом Бернсом и премьер-министром Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. По итогам встречи было решено, что переговоры начнутся при посредничестве Египта и Катара, а также при активном участии США.