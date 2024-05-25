Израиль продолжает атаки на Рафах, несмотря на решение Международного суда ООН
Израиль усилил интенсивность атак на Рафах, игнорируя постановление Международного суда ООН. Об этом сообщают Bloomberg и Reuters.
Израиль нанес удары по всей территории анклава. Сообщается об обстрелах Рафаха, городов Дейр-эль-Балах и Газа, а также лагеря беженцев Джебалия.
Министерство здравоохранения Газы сообщает, что за последние сутки в результате атак Израиля погибли 46 человек, 130 получили ранения. Ряд пострадавших находится под завалами, бригады скорой помощи и оперативные службы не могут добраться до них. Отмечается, что с 7 октября 2023 г. было убито 35 903 жителя, ранено 80 420 человек.
Reuters со ссылкой на неназванного чиновника отмечает, что Израиль и «Хамас» должны начать переговоры на следующей неделе. Решение о переговорах было принято после встречи главы «Моссада» Давида Барнеа с главой ЦРУ Уильямом Бернсом и премьер-министром Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. По итогам встречи было решено, что переговоры начнутся при посредничестве Египта и Катара, а также при активном участии США.
24 мая Международный суд ООН постановил прекратить военную операцию Израиля в Рафахе. Кроме того, Израиль обязан открыть контрольно-пропускной пункт между Египтом и Газой для беспрепятственных поставок гуманитарной помощи и обеспечить доступ любой комиссии по расследованию в анклав. Суд обязал Израиль отчитаться об исполнении всех мер в течение одного месяца.