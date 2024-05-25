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Израиль продолжает атаки на Рафах, несмотря на решение Международного суда ООН

Ведомости

Израиль усилил интенсивность атак на Рафах, игнорируя постановление Международного суда ООН. Об этом сообщают Bloomberg и Reuters.

Израиль нанес удары по всей территории анклава. Сообщается об обстрелах Рафаха, городов Дейр-эль-Балах и Газа, а также лагеря беженцев Джебалия.

Министерство здравоохранения Газы сообщает, что за последние сутки в результате атак Израиля погибли 46 человек, 130 получили ранения. Ряд пострадавших находится под завалами, бригады скорой помощи и оперативные службы не могут добраться до них. Отмечается, что с 7 октября 2023 г. было убито 35 903 жителя, ранено 80 420 человек.

Reuters со ссылкой на неназванного чиновника отмечает, что Израиль и «Хамас» должны начать переговоры на следующей неделе. Решение о переговорах было принято после встречи главы «Моссада» Давида Барнеа с главой ЦРУ Уильямом Бернсом и премьер-министром Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. По итогам встречи было решено, что переговоры начнутся при посредничестве Египта и Катара, а также при активном участии США.

24 мая Международный суд ООН постановил прекратить военную операцию Израиля в Рафахе. Кроме того, Израиль обязан открыть контрольно-пропускной пункт между Египтом и Газой для беспрепятственных поставок гуманитарной помощи и обеспечить доступ любой комиссии по расследованию в анклав. Суд обязал Израиль отчитаться об исполнении всех мер в течение одного месяца.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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