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Боррель: решения суда ООН по Израилю обязательны к исполнению

Ведомости

Решения Международного суда ООН по ситуации в Газе обязательны к исполнению. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети Х.

«Постановления Международного суда являются обязательными для сторон и должны выполняться в полном объеме и эффективно», – написал он.

24 мая Международный суд ООН постановил прекратить военную операцию Израиля в Рафахе. Кроме того, Израиль обязан открыть контрольно-пропускной пункт между Египтом и Газой для беспрепятственных поставок гуманитарной помощи. Государство также должно обеспечить доступ любой комиссии по расследованию в анклав, включая и другие уполномоченные органы ООН. Суд обязал Израиль отчитаться об исполнении всех мер в течение одного месяца.

В тот же день МИД Израиля опубликовал официальный ответ. Ведомство указало, что Израиль не намерен осуществлять действия, направленные на полное или частичное уничтожение палестинского гражданского населения. Государство продолжит прикладывать усилия для обеспечения доступа гуманитарной помощи в сектор Газа и действовать в соответствии с законом, чтобы максимально уменьшить ущерб гражданскому населению.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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