Боррель: решения суда ООН по Израилю обязательны к исполнению
Решения Международного суда ООН по ситуации в Газе обязательны к исполнению. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети Х.
«Постановления Международного суда являются обязательными для сторон и должны выполняться в полном объеме и эффективно», – написал он.
24 мая Международный суд ООН постановил прекратить военную операцию Израиля в Рафахе. Кроме того, Израиль обязан открыть контрольно-пропускной пункт между Египтом и Газой для беспрепятственных поставок гуманитарной помощи. Государство также должно обеспечить доступ любой комиссии по расследованию в анклав, включая и другие уполномоченные органы ООН. Суд обязал Израиль отчитаться об исполнении всех мер в течение одного месяца.
В тот же день МИД Израиля опубликовал официальный ответ. Ведомство указало, что Израиль не намерен осуществлять действия, направленные на полное или частичное уничтожение палестинского гражданского населения. Государство продолжит прикладывать усилия для обеспечения доступа гуманитарной помощи в сектор Газа и действовать в соответствии с законом, чтобы максимально уменьшить ущерб гражданскому населению.