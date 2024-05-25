Боррель: решения суда ООН по Израилю обязательны к исполнению

24 мая Международный суд ООН постановил прекратить военную операцию Израиля в Рафахе. Кроме того, Израиль обязан открыть контрольно-пропускной пункт между Египтом и Газой для беспрепятственных поставок гуманитарной помощи. Государство также должно обеспечить доступ любой комиссии по расследованию в анклав, включая и другие уполномоченные органы ООН. Суд обязал Израиль отчитаться об исполнении всех мер в течение одного месяца.