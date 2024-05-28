СБ ООН проведет экстренное заседание из-за удара по лагерю беженцев в Газе
Совет безопасности (СБ) ООН проведет экстренное заседание 28 мая из-за авиаудара Израиля по палаточному лагерю для беженцев в городе Рафах на юге сектора Газа, передает CNN со ссылкой на алжирского дипломата ООН.
По словам собеседника телеканала, просьба о проведении заседания поступила от Алжира.
27 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал трагической ошибкой удар по Рафаху, в результате которого загорелся палаточный лагерь перемещенных палестинцев и погибли по меньшей мере 45 человек.
По данным министерства здравоохранения Газы и спасательной службы палестинского Красного Полумесяца, среди погибших по меньшей мере 12 женщин, восемь детей и три пожилых человека, еще три тела пока не удалось опознать.
В этот же день армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в результате удара были убиты боевики, в том числе высокопоставленные члены радикальной палестинской группировки «Хамас». Перед атакой было принято множество мер, чтобы свести к минимуму ущерб для мирного населения, инцидент находится в стадии расследования, уточнили в армии.
25 мая Bloomberg и Reuters соообщили, что Израиль усилил интенсивность атак на Рафах, игнорируя постановление Международного суда ООН. Сообщалось об обстрелах Рафаха, городов Дейр-эль-Балах и Газа, а также лагеря беженцев Джебалия.
24 мая Международный суд ООН постановил прекратить военную операцию Израиля в Рафахе. Кроме того, Израиль обязан открыть контрольно-пропускной пункт между Египтом и Газой для беспрепятственных поставок гуманитарной помощи и обеспечить доступ любой комиссии по расследованию в анклав. Суд обязал Израиль отчитаться об исполнении всех мер в течение одного месяца.
Военный кабинет Израиля 6 мая принял решение о продолжении операции в Рафахе с целью освобождения заложников и давления на «Хамас». Утром того же дня израильские власти призвали жителей эвакуироваться с этой территории и указали, что двигаться следует в сторону гуманитарной зоны в Аль-Маваси и Хан-Юнисе, где им будет оказана помощь.
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи».