Минобороны России: Пентагон продолжает разработку химических боеприпасов

По словам Кириллова, США создали правовую базу, которая регламентирует множество сценариев применения химоружия. Он пояснил, что ранее в документах допускалось его применение только во время специальных, контртеррористических и миротворческих миссий, то есть в ответ на агрессию. Текущие правила отличаются возможностью применять химикаты в одностороннем порядке.