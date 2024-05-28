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Минобороны России: Пентагон продолжает разработку химических боеприпасов

Ведомости

Пентагон продолжает разработку новых и модернизацию имеющихся боеприпасов. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«По имеющейся информации, Пентагон продолжает разработку новых и модернизацию имеющихся химических боеприпасов нелетального действия и других систем применения химического оружия, таких как 120-мм мины, 155-мм артиллерийские и 120-мм танковые выстрелы. Ежегодно на их закупку для применения в районах боевых действий выделяется не менее $10 млн», – сказал он.

Кириллов отметил, что Минобороны России фиксирует нарушения основополагающих международных актов со стороны США и Украины. Среди важных документов он обратил внимание на Женевский протокол 1924 г. о запрещении применения на войне ядовитых газов и бактериологических средств, а также на Конвенцию о запрещении химического оружия.

По словам Кириллова, США создали правовую базу, которая регламентирует множество сценариев применения химоружия. Он пояснил, что ранее в документах допускалось его применение только во время специальных, контртеррористических и миротворческих миссий, то есть в ответ на агрессию. Текущие правила отличаются возможностью применять химикаты в одностороннем порядке.

В начале мая Россия и Украина обвинили друг друга в возможном применении химического оружия и сообщили об этом Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Но данные, предоставленные сторонами и имеющиеся в распоряжении технического секретариата, были недостаточно обоснованы, утверждает организация. ОЗХО продолжает следить за ситуацией и поддерживает контакты с заинтересованными государствами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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