Минобороны России: Пентагон продолжает разработку химических боеприпасов
Пентагон продолжает разработку новых и модернизацию имеющихся боеприпасов. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«По имеющейся информации, Пентагон продолжает разработку новых и модернизацию имеющихся химических боеприпасов нелетального действия и других систем применения химического оружия, таких как 120-мм мины, 155-мм артиллерийские и 120-мм танковые выстрелы. Ежегодно на их закупку для применения в районах боевых действий выделяется не менее $10 млн», – сказал он.
Кириллов отметил, что Минобороны России фиксирует нарушения основополагающих международных актов со стороны США и Украины. Среди важных документов он обратил внимание на Женевский протокол 1924 г. о запрещении применения на войне ядовитых газов и бактериологических средств, а также на Конвенцию о запрещении химического оружия.
По словам Кириллова, США создали правовую базу, которая регламентирует множество сценариев применения химоружия. Он пояснил, что ранее в документах допускалось его применение только во время специальных, контртеррористических и миротворческих миссий, то есть в ответ на агрессию. Текущие правила отличаются возможностью применять химикаты в одностороннем порядке.
В начале мая Россия и Украина обвинили друг друга в возможном применении химического оружия и сообщили об этом Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Но данные, предоставленные сторонами и имеющиеся в распоряжении технического секретариата, были недостаточно обоснованы, утверждает организация. ОЗХО продолжает следить за ситуацией и поддерживает контакты с заинтересованными государствами.