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Правительство Таиланда одобрило проект письма о вступлении в БРИКС

Ведомости

Правительство Таиланда одобрило проект письма о намерении страны присоединиться к БРИКС. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Таиланда Чай Ватчаронг.

«На заседании кабинета министров было принято решение одобрить проект письма, выражающего намерение Таиланда присоединиться к группе БРИКС», – говорится в сообщении.

Представители страны планируют посетить 16-й саммит БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября 2024 г.

Проект письма подготовило министерство иностранных дел Таиланда. В предложении изложено «видение Таиланда, которое придает большое значение многостороннему подходу и повышению роли развивающихся стран на международной арене», что соответствует принципам группы БРИКС, отметил Чай Ватчаронг.

На данный момент в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Последние четыре страны стали членами объединения с 1 января 2024 г. С начала этого года началось председательство России в объединении.

21 мая планы вступить в БРИКС подтвердили власти Шри-Ланки. В апреле посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге заявила, что вступление страны в БРИКС позволит обеспечить транспортную и продовольственную безопасность.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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