Правительство Таиланда одобрило проект письма о вступлении в БРИКС
Правительство Таиланда одобрило проект письма о намерении страны присоединиться к БРИКС. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Таиланда Чай Ватчаронг.
«На заседании кабинета министров было принято решение одобрить проект письма, выражающего намерение Таиланда присоединиться к группе БРИКС», – говорится в сообщении.
Представители страны планируют посетить 16-й саммит БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября 2024 г.
Проект письма подготовило министерство иностранных дел Таиланда. В предложении изложено «видение Таиланда, которое придает большое значение многостороннему подходу и повышению роли развивающихся стран на международной арене», что соответствует принципам группы БРИКС, отметил Чай Ватчаронг.
На данный момент в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Последние четыре страны стали членами объединения с 1 января 2024 г. С начала этого года началось председательство России в объединении.
21 мая планы вступить в БРИКС подтвердили власти Шри-Ланки. В апреле посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге заявила, что вступление страны в БРИКС позволит обеспечить транспортную и продовольственную безопасность.