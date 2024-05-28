Спикер Рады разъяснил статус Зеленского после истечения президентского срока
Владимир Зеленский будет оставаться президентом Украины до завершения военного положения в стране. Об этом заявил председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Он привел отрывок из конституции Украины (ч. 1 ст. 108): «Президент Украины выполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины».
28 мая президент России Владимир Путин заявил, что единственной легитимной властью на Украине остается Верховная рада и ее спикер. По словам Путина, отсутствие выборного процесса на Украине в период военного положения не означает пролонгирование президентского срока. Он также сослался на ст. 111 конституции Украины, где указано, что полномочия верховной власти передаются спикеру парламента, тем более в условиях военного положения, когда полномочия парламента продлеваются.
24 мая Путин заявил, что легитимность президента Украины подошла к концу. Москва исходит из этого факта – ей необходимо понимать, с кем можно будет подписывать документы, чтобы они имели силу, подчеркнул он.
25 мая Зеленский сообщил, что его не волнуют разговоры о его нелегитимности. Он отметил, что украинцы знают свою конституцию, и порекомендовал обратиться к законодательству Украины для ответа на вопрос о его легитимности.