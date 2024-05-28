Спикер Рады разъяснил статус Зеленского после истечения президентского срока

28 мая президент России Владимир Путин заявил, что единственной легитимной властью на Украине остается Верховная рада и ее спикер. По словам Путина, отсутствие выборного процесса на Украине в период военного положения не означает пролонгирование президентского срока. Он также сослался на ст. 111 конституции Украины, где указано, что полномочия верховной власти передаются спикеру парламента, тем более в условиях военного положения, когда полномочия парламента продлеваются.