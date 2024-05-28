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Спикер Рады разъяснил статус Зеленского после истечения президентского срока

Ведомости

Владимир Зеленский будет оставаться президентом Украины до завершения военного положения в стране. Об этом заявил председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Он привел отрывок из конституции Украины (ч. 1 ст. 108): «Президент Украины выполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины».

28 мая президент России Владимир Путин заявил, что единственной легитимной властью на Украине остается Верховная рада и ее спикер. По словам Путина, отсутствие выборного процесса на Украине в период военного положения не означает пролонгирование президентского срока. Он также сослался на ст. 111 конституции Украины, где указано, что полномочия верховной власти передаются спикеру парламента, тем более в условиях военного положения, когда полномочия парламента продлеваются.

24 мая Путин заявил, что легитимность президента Украины подошла к концу. Москва исходит из этого факта – ей необходимо понимать, с кем можно будет подписывать документы, чтобы они имели силу, подчеркнул он.

25 мая Зеленский сообщил, что его не волнуют разговоры о его нелегитимности. Он отметил, что украинцы знают свою конституцию, и порекомендовал обратиться к законодательству Украины для ответа на вопрос о его легитимности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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