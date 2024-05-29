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Южная Корея сообщила о прилетевших из КНДР 150 воздушных шарах с мусором

Ведомости

КНДР отправила более 150 воздушных шаров с мусором через границу с Южной Кореей. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Сеула.

По данным южнокорейских властей, шары были запущены вечером 28 мая, они упали в разных местах по всей стране, достигнув юго-восточной провинции Южный Кенсан. В шарах был различный мусор, включая пластиковые бутылки, батарейки и даже навоз. Yonhap отмечает, что ранее КНДР предупредила об ответных действиях из-за разбрасываемых «антипхеньянских листовок» южнокорейскими активистами.

Власти Южной Кореи заявили, что действия Пхеньяна нарушают международное право и ставят под угрозу безопасность страны. Они призвали КНДР «немедленно прекратить свои бесчеловечные и вульгарные действия».

26 мая заместитель министра обороны Северной Кореи Ким Ган Ир заявила, что власти готовы принять меры в отношении США и Южной Кореи в ответ на провокационные действия, которые угрожают суверенитету страны. По ее словам, речь идет о распространении листовок и росте нарушений воздушной и морской границ. В рамках разведывательных полетов в период с 13 по 24 мая США задействовали пять самолетов RC-135 и 11 U-2S, отметила замминистра.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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