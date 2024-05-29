Южная Корея сообщила о прилетевших из КНДР 150 воздушных шарах с мусором
КНДР отправила более 150 воздушных шаров с мусором через границу с Южной Кореей. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Сеула.
По данным южнокорейских властей, шары были запущены вечером 28 мая, они упали в разных местах по всей стране, достигнув юго-восточной провинции Южный Кенсан. В шарах был различный мусор, включая пластиковые бутылки, батарейки и даже навоз. Yonhap отмечает, что ранее КНДР предупредила об ответных действиях из-за разбрасываемых «антипхеньянских листовок» южнокорейскими активистами.
Власти Южной Кореи заявили, что действия Пхеньяна нарушают международное право и ставят под угрозу безопасность страны. Они призвали КНДР «немедленно прекратить свои бесчеловечные и вульгарные действия».
26 мая заместитель министра обороны Северной Кореи Ким Ган Ир заявила, что власти готовы принять меры в отношении США и Южной Кореи в ответ на провокационные действия, которые угрожают суверенитету страны. По ее словам, речь идет о распространении листовок и росте нарушений воздушной и морской границ. В рамках разведывательных полетов в период с 13 по 24 мая США задействовали пять самолетов RC-135 и 11 U-2S, отметила замминистра.