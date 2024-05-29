Бывшие министры смогут стать депутатами Госдумы

28 мая «Ведомости» писали, что сразу три члена первого кабинета Михаила Мишустина (2020–2024 гг.), которые не вошли в его обновленный состав, получат новую работу. Бывший вице-премьер Виктория Абрамченко, бывший министр энергетики Николай Шульгинов и бывший министр спорта Олег Матыцин вскоре могут стать депутатами Госдумы. Об этом «Ведомостям» сказали два источника, близких к администрации президента, собеседник на Старой площади не исключил такой возможности.