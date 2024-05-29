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Бывшие министры смогут стать депутатами Госдумы

Ведомости

Бывшие министры, не вошедшие в новый состав правительства России, смогут стать депутатами Госдумы. Об этом заявил руководитель думской фракции партии «Единая Россия» Владимир Васильев.

Васильев, который сам пришел в нижнюю палату из МВД, отметил, что приветствует переход в Госдуму на освободившиеся депутатские мандаты бывших глав ведомств. Он отметил, что «все это будет решаться коллегиально согласованно».

28 мая «Ведомости» писали, что сразу три члена первого кабинета Михаила Мишустина (2020–2024 гг.), которые не вошли в его обновленный состав, получат новую работу. Бывший вице-премьер Виктория Абрамченко, бывший министр энергетики Николай Шульгинов и бывший министр спорта Олег Матыцин вскоре могут стать депутатами Госдумы. Об этом «Ведомостям» сказали два источника, близких к администрации президента, собеседник на Старой площади не исключил такой возможности.

Абрамченко, по словам двух собеседников «Ведомостей», может стать вице-спикером Госдумы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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