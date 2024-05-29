Бывшие министры смогут стать депутатами Госдумы
Бывшие министры, не вошедшие в новый состав правительства России, смогут стать депутатами Госдумы. Об этом заявил руководитель думской фракции партии «Единая Россия» Владимир Васильев.
Васильев, который сам пришел в нижнюю палату из МВД, отметил, что приветствует переход в Госдуму на освободившиеся депутатские мандаты бывших глав ведомств. Он отметил, что «все это будет решаться коллегиально согласованно».
28 мая «Ведомости» писали, что сразу три члена первого кабинета Михаила Мишустина (2020–2024 гг.), которые не вошли в его обновленный состав, получат новую работу. Бывший вице-премьер Виктория Абрамченко, бывший министр энергетики Николай Шульгинов и бывший министр спорта Олег Матыцин вскоре могут стать депутатами Госдумы. Об этом «Ведомостям» сказали два источника, близких к администрации президента, собеседник на Старой площади не исключил такой возможности.
Абрамченко, по словам двух собеседников «Ведомостей», может стать вице-спикером Госдумы.