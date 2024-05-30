Лавров: размещение ракет средней и меньшей дальности не останется без реакции РФ
Реализация планов США по развертыванию ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе или Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) не останется без реакции России, заявил «РИА Новости» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, в такой ситуации Россия не только откажется от самоограничений, введенных после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но и предпримет шаги в области ядерного сдерживания. Принятие решений об этом находится в компетенции президента РФ Владимира Путина.
Лавров напомнил, что в совместном заявлении по итогам визита Путина в КНР говорится, что дестабилизирующие шаги США представляют прямую угрозу России и Китаю. Стороны договорились наращивать взаимодействие, чтобы дать отпор действиям Вашингтона.
29 мая Лавров сообщил, что США могут попросить страны Азиатско-Тихоокеанского региона предоставить территорию для размещения ракет средней и меньшей дальности.
В ходе учений в АТР, которые прошли с конца апреля по начало мая, США разместили на Филиппинах ракеты SM-6 с максимальной дальностью более 400 км и способный их запускать новый сухопутный ракетный комплекс средней дальности MRC Typhon.
11 апреля заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия может отказаться от моратория на развертывание РСМД, если США разместят такие системы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности летом 2019 г. Соглашение предусматривало ликвидацию баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км) с запретом на их разработку и развертывание. Поводом к такому решению в США назвали нарушения со стороны России. Москва эти обвинения отвергла.