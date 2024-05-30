Лавров: размещение ракет средней и меньшей дальности не останется без реакции РФ

США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности летом 2019 г. Соглашение предусматривало ликвидацию баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км) с запретом на их разработку и развертывание. Поводом к такому решению в США назвали нарушения со стороны России. Москва эти обвинения отвергла.