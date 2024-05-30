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Захарова предупредила об ответных мерах в отношении диппредставительств Польши

Ведомости

Россия примет ответные меры в отношении посольства Польши в Москве и генконсульств в Иркутске, Калининграде и Санкт-Петербурге, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, посольство России в Варшаве получило ноту Польши об ограничении на перемещение для российских дипломатов. В документе нет разъяснений по поводу вводимых мер.

28 мая польский министр иностранных дел Радослав Сикорский сообщил, что российские дипломаты смогут передвигаться по Польше только с разрешения властей страны. Контроль за соблюдением правил будет осуществлять полиция, в случае их несоблюдения дипломатические работники будут высылаться из Польши.

27 мая власти Польши ввели ограничение на передвижение российских дипломатов внутри страны. Тогда Сикорский уточнил, что дипломаты из России смогут передвигаться только внутри столичного региона – Мазовецкого воеводства. При этом под ограничения не попадает посол России Сергей Андреев.

Захарова в тот же день сообщила, что ведомство изучит решение Польши и примет ответные меры. Она отметила, что детали ограничений пока неизвестны, нота польского МИДа с подробностями анонсирована.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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