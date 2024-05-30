Захарова предупредила об ответных мерах в отношении диппредставительств Польши

28 мая польский министр иностранных дел Радослав Сикорский сообщил, что российские дипломаты смогут передвигаться по Польше только с разрешения властей страны. Контроль за соблюдением правил будет осуществлять полиция, в случае их несоблюдения дипломатические работники будут высылаться из Польши.