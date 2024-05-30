Захарова предупредила об ответных мерах в отношении диппредставительств Польши
Россия примет ответные меры в отношении посольства Польши в Москве и генконсульств в Иркутске, Калининграде и Санкт-Петербурге, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, посольство России в Варшаве получило ноту Польши об ограничении на перемещение для российских дипломатов. В документе нет разъяснений по поводу вводимых мер.
28 мая польский министр иностранных дел Радослав Сикорский сообщил, что российские дипломаты смогут передвигаться по Польше только с разрешения властей страны. Контроль за соблюдением правил будет осуществлять полиция, в случае их несоблюдения дипломатические работники будут высылаться из Польши.
27 мая власти Польши ввели ограничение на передвижение российских дипломатов внутри страны. Тогда Сикорский уточнил, что дипломаты из России смогут передвигаться только внутри столичного региона – Мазовецкого воеводства. При этом под ограничения не попадает посол России Сергей Андреев.
Захарова в тот же день сообщила, что ведомство изучит решение Польши и примет ответные меры. Она отметила, что детали ограничений пока неизвестны, нота польского МИДа с подробностями анонсирована.