Российские дипломаты смогут перемещаться по Польше только с разрешения властей

Контроль за соблюдением правил будет осуществлять полиция, в случае их несоблюдения дипломатические работники будут высылаться из Польши. Сикорский отметил, что МИД страны уже подготовил соответствующую ноту и намерен направить ее в посольство России в Варшаве.