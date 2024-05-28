Российские дипломаты смогут перемещаться по Польше только с разрешения властей
Российские дипломаты смогут передвигаться по Польше только с разрешения властей страны. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время пресс-конференции, которая транслировалась на телеканале TVP Info.
«Они [российские дипломаты] смогут совершать такие поездки после уведомления и получения разрешения от МИДа», – сказал он.
Контроль за соблюдением правил будет осуществлять полиция, в случае их несоблюдения дипломатические работники будут высылаться из Польши. Сикорский отметил, что МИД страны уже подготовил соответствующую ноту и намерен направить ее в посольство России в Варшаве.
27 мая власти Польши ввели ограничение на передвижение российских дипломатов внутри страны. Тогда Сикорский уточнил, что дипломаты из России смогут передвигаться только внутри столичного региона – Мазовецкого воеводства. При этом под ограничения не попадает посол России Сергей Андреев.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в тот же день сообщила, что ведомство изучит решение Польши и примет ответные меры. Она отметила, что детали ограничений пока неизвестны, нота польского МИДа с подробностями анонсирована.