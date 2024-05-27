МИД России даст ответ на ограничения для российских дипломатов в Польше
МИД России изучит решение Польши ограничить передвижение российских дипломатов по всей стране и примет ответные меры. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, сообщает ТАСС.
Захарова отметила, что детали ограничений пока неизвестны, нота польского МИДа с подробностями анонсирована.
«Когда получим, изучим и примем ответные меры», – сказала она.
27 мая власти Польши ввели ограничение на передвижение российских дипломатов внутри страны. Глава польского МИДа Радослав Сикорский уточнил, что дипломаты из России смогут передвигаться только внутри столичного региона – Мазовецкого воеводства. При этом под ограничения не попадает посол России Сергей Андреев.
8 мая сообщалось, что в 14-м пакете санкций Евросоюза против РФ не будет ограничений на передвижение российских дипломатов в ЕС.