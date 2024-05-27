МИД России даст ответ на ограничения для российских дипломатов в Польше

27 мая власти Польши ввели ограничение на передвижение российских дипломатов внутри страны. Глава польского МИДа Радослав Сикорский уточнил, что дипломаты из России смогут передвигаться только внутри столичного региона – Мазовецкого воеводства. При этом под ограничения не попадает посол России Сергей Андреев.