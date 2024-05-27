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МИД России даст ответ на ограничения для российских дипломатов в Польше

Ведомости

МИД России изучит решение Польши ограничить передвижение российских дипломатов по всей стране и примет ответные меры. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, сообщает ТАСС.

Захарова отметила, что детали ограничений пока неизвестны, нота польского МИДа с подробностями анонсирована.

«Когда получим, изучим и примем ответные меры», – сказала она.

27 мая власти Польши ввели ограничение на передвижение российских дипломатов внутри страны. Глава польского МИДа Радослав Сикорский уточнил, что дипломаты из России смогут передвигаться только внутри столичного региона – Мазовецкого воеводства. При этом под ограничения не попадает посол России Сергей Андреев.

8 мая сообщалось, что в 14-м пакете санкций Евросоюза против РФ не будет ограничений на передвижение российских дипломатов в ЕС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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