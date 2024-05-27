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Варшава решила ограничить передвижение российских дипломатов по стране

Ведомости

Власти Польши вводят ограничение на передвижение российских дипломатов внутри страны. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

«Мы вводим ограничения на передвижение российских дипломатов по стране», – сказал Сикорский (цитата по ТАСС).

Глава польского МИДа уточнил, что дипломаты РФ смогут передвигаться только внутри столичного региона (Мазовецкого воеводства). При этом под ограничения не попадает посол России Сергей Андреев.

8 мая сообщалось, что в новом – 14-м – пакете санкций ЕС против России не будет ограничений на передвижение российских дипломатов в ЕС.

В ноябре 2023 г. газета Financial Times писала, что Чехия предлагала в рамках 12-го пакета санкций ЕС против РФ вести ограничения для дипломатов из России на передвижение в границах объединения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину назвал предложение глупостью и отметил, что удивляться этому не стоит. По словам Пескова, отказ от общения с российскими дипломатами означает отказ от получения информации от первоисточника. «Большей глупости» от политиков трудно представить, отмечал представитель Кремля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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