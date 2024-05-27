Варшава решила ограничить передвижение российских дипломатов по стране

В ноябре 2023 г. газета Financial Times писала, что Чехия предлагала в рамках 12-го пакета санкций ЕС против РФ вести ограничения для дипломатов из России на передвижение в границах объединения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину назвал предложение глупостью и отметил, что удивляться этому не стоит. По словам Пескова, отказ от общения с российскими дипломатами означает отказ от получения информации от первоисточника. «Большей глупости» от политиков трудно представить, отмечал представитель Кремля.