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Швеция предложила ввести пошлины на все сельхозтовары из РФ и Белоруссии

Ведомости

Евросоюз по предложению Швеции изучит введение запретительных пошлин не только на зерновые культуры, но и на другие продовольственные продукты из России и Белоруссии. Об этом заявила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб, пишет ТАСС.

«Швеция предложила ЕС ввести аналогичные пошлины и на другие продовольственные продукты из России и Белоруссии, помимо зерна», – цитирует агентство министра.

30 мая Совет ЕС объявил об установлении запретительных тарифов на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки из России и Белоруссии. Пошлины на указанные продукты вырастут настолько, что фактически импорт прекратится, говорится в сообщении совета. Мера затронет также гранулы из свекловичного жома и сушеный горох. Нововведения вступят в силу 1 июля 2024 г.

Министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем заявил, что эта мера позволит «предотвратить дестабилизацию зернового рынка ЕС» и остановить российский экспорт якобы незаконно присвоенного зерна, «произведенного на территории Украины». 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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