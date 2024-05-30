Швеция предложила ввести пошлины на все сельхозтовары из РФ и Белоруссии
Евросоюз по предложению Швеции изучит введение запретительных пошлин не только на зерновые культуры, но и на другие продовольственные продукты из России и Белоруссии. Об этом заявила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб, пишет ТАСС.
«Швеция предложила ЕС ввести аналогичные пошлины и на другие продовольственные продукты из России и Белоруссии, помимо зерна», – цитирует агентство министра.
30 мая Совет ЕС объявил об установлении запретительных тарифов на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки из России и Белоруссии. Пошлины на указанные продукты вырастут настолько, что фактически импорт прекратится, говорится в сообщении совета. Мера затронет также гранулы из свекловичного жома и сушеный горох. Нововведения вступят в силу 1 июля 2024 г.
Министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем заявил, что эта мера позволит «предотвратить дестабилизацию зернового рынка ЕС» и остановить российский экспорт якобы незаконно присвоенного зерна, «произведенного на территории Украины».