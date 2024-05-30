Швеция предложила ввести пошлины на все сельхозтовары из РФ и Белоруссии

30 мая Совет ЕС объявил об установлении запретительных тарифов на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки из России и Белоруссии. Пошлины на указанные продукты вырастут настолько, что фактически импорт прекратится, говорится в сообщении совета. Мера затронет также гранулы из свекловичного жома и сушеный горох. Нововведения вступят в силу 1 июля 2024 г.