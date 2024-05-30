СМИ: Россия не будет приглашена на мероприятия к годовщине высадки в Нормандии
Россия не будет приглашена на мероприятия, посвященные 80-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два дипломатических источника.
В апреле организаторы заявили, что президент РФ Владимир Путин не будет приглашен на мероприятия во Франции, но некоторые российские представители будут приветствоваться «в знак признания жертв, принесенных страной в годы войны». Однако, по словам источников, теперь на памятные мероприятия, в которых примут участие президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден, вообще не будут приглашены российские официальные лица.
«Есть человек – есть проблема. Нет человека – нет проблемы», – сказал один из дипломатических источников.
Reuters отмечает, что три других дипломата ЕС также сообщили агентству, что ряд государств заявили, что будут обеспокоены участием России.
Международная церемония состоится 6 июня по случаю операции 1944 г. («День Д»), в которой приняли участие армии США и Великобритании. Россия не получала от Франции официального приглашения на празднование, но организаторы мероприятия Mission Liberation подтверждали приглашение Москвы. Ожидается, что в мероприятии примут участие президент США Джо Байден, британский король Карл III и канцлер Германии Олаф Шольц. Путин принимал участие в церемониях по случаю 60-летия и 70-летия «Дня Д».
Politico 18 мая писало, что решение Франции пригласить представителей России принять участие в праздновании годовщины высадки союзников в Нормандии усилило напряженность в отношениях западных стран. Обеспокоенность из-за решения Парижа выразили, в частности, официальные лица Великобритании и США. 22 мая издание сообщило, что Зеленский намерен посетить памятные мероприятия к 80-й годовщине высадки в Нормандии, а затем встречу «Большой семерки» в Италии. Ожидается, что Зеленский воспользуется этой поездкой, чтобы призвать Запад к увеличению военной поддержки и попросить НАТО сбивать российские ракеты, как это сделали США и Великобритания, когда Иран напал на Израиль.