Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

СМИ: Россия не будет приглашена на мероприятия к годовщине высадки в Нормандии

Ведомости

Россия не будет приглашена на мероприятия, посвященные 80-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два дипломатических источника.

В апреле организаторы заявили, что президент РФ Владимир Путин не будет приглашен на мероприятия во Франции, но некоторые российские представители будут приветствоваться «в знак признания жертв, принесенных страной в годы войны». Однако, по словам источников, теперь на памятные мероприятия, в которых примут участие президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден, вообще не будут приглашены российские официальные лица.

«Есть человек – есть проблема. Нет человека – нет проблемы», – сказал один из дипломатических источников.

Reuters отмечает, что три других дипломата ЕС также сообщили агентству, что ряд государств заявили, что будут обеспокоены участием России.

Международная церемония состоится 6 июня по случаю операции 1944 г. («День Д»), в которой приняли участие армии США и Великобритании. Россия не получала от Франции официального приглашения на празднование, но организаторы мероприятия Mission Liberation подтверждали приглашение Москвы. Ожидается, что в мероприятии примут участие президент США Джо Байден, британский король Карл III и канцлер Германии Олаф Шольц. Путин принимал участие в церемониях по случаю 60-летия и 70-летия «Дня Д».

Politico 18 мая писало, что решение Франции пригласить представителей России принять участие в праздновании годовщины высадки союзников в Нормандии усилило напряженность в отношениях западных стран. Обеспокоенность из-за решения Парижа выразили, в частности, официальные лица Великобритании и США. 22 мая издание сообщило, что Зеленский намерен посетить памятные мероприятия к 80-й годовщине высадки в Нормандии, а затем встречу «Большой семерки» в Италии. Ожидается, что Зеленский воспользуется этой поездкой, чтобы призвать Запад к увеличению военной поддержки и попросить НАТО сбивать российские ракеты, как это сделали США и Великобритания, когда Иран напал на Израиль.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных