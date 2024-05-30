СМИ: Россия не будет приглашена на мероприятия к годовщине высадки в Нормандии

Politico 18 мая писало, что решение Франции пригласить представителей России принять участие в праздновании годовщины высадки союзников в Нормандии усилило напряженность в отношениях западных стран. Обеспокоенность из-за решения Парижа выразили, в частности, официальные лица Великобритании и США. 22 мая издание сообщило, что Зеленский намерен посетить памятные мероприятия к 80-й годовщине высадки в Нормандии, а затем встречу «Большой семерки» в Италии. Ожидается, что Зеленский воспользуется этой поездкой, чтобы призвать Запад к увеличению военной поддержки и попросить НАТО сбивать российские ракеты, как это сделали США и Великобритания, когда Иран напал на Израиль.