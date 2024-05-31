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Песков: Россия не собиралась участвовать в памятных мероприятиях в Нормандии

Ведомости

Участие российской делегации в мероприятиях, посвященных 80-летию высадки союзных войск в Нормандии, не планировалось. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежедневном брифинге.

Журналисты спросили представителя Кремля о реакции России насчет решения Франции не приглашать РФ на 80-летие высадки союзников в Нормандии. Песков ответил, что этот вопрос не обсуждался и «никакого приезда не планировалось».

«Собственно, да и контактов-то у нас никаких особых нет. Следующий год, вы знаете, для нас чрезвычайно важен. Это 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Вот это и есть основной приоритет для нас в плане мемориальных действий, и на этом мы концентрируемся», – сказал пресс-секретарь президента.

30 мая Reuters со ссылкой на два дипломатических источника сообщило,что Россия не будет приглашена на мероприятия, посвященные 80-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии. В апреле организаторы сообщали, что президент РФ Владимир Путин не будет приглашен на мероприятия во Франции, но некоторые российские представители будут приветствоваться «в знак признания жертв, принесенных страной в годы войны». Однако, по словам источников, теперь на памятные мероприятия, в которых примут участие президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден, вообще не будут приглашены российские официальные лица.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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