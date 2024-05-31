Песков: Россия не собиралась участвовать в памятных мероприятиях в Нормандии

30 мая Reuters со ссылкой на два дипломатических источника сообщило,что Россия не будет приглашена на мероприятия, посвященные 80-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии. В апреле организаторы сообщали, что президент РФ Владимир Путин не будет приглашен на мероприятия во Франции, но некоторые российские представители будут приветствоваться «в знак признания жертв, принесенных страной в годы войны». Однако, по словам источников, теперь на памятные мероприятия, в которых примут участие президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден, вообще не будут приглашены российские официальные лица.