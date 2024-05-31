Песков: Россия не собиралась участвовать в памятных мероприятиях в Нормандии
Участие российской делегации в мероприятиях, посвященных 80-летию высадки союзных войск в Нормандии, не планировалось. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежедневном брифинге.
Журналисты спросили представителя Кремля о реакции России насчет решения Франции не приглашать РФ на 80-летие высадки союзников в Нормандии. Песков ответил, что этот вопрос не обсуждался и «никакого приезда не планировалось».
«Собственно, да и контактов-то у нас никаких особых нет. Следующий год, вы знаете, для нас чрезвычайно важен. Это 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Вот это и есть основной приоритет для нас в плане мемориальных действий, и на этом мы концентрируемся», – сказал пресс-секретарь президента.
30 мая Reuters со ссылкой на два дипломатических источника сообщило,что Россия не будет приглашена на мероприятия, посвященные 80-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии. В апреле организаторы сообщали, что президент РФ Владимир Путин не будет приглашен на мероприятия во Франции, но некоторые российские представители будут приветствоваться «в знак признания жертв, принесенных страной в годы войны». Однако, по словам источников, теперь на памятные мероприятия, в которых примут участие президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден, вообще не будут приглашены российские официальные лица.