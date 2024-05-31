Зеленский назвал переговоры с Россией нереалистичными
Президент Украины Владимир Зеленский назвал в интервью The Guardian переговоры с Россией нереалистичными, заявив, что мирное соглашение будет «ловушкой».
Президент Украины также сообщил, что новое вооружение США все еще не прибыло в достаточных количествах для оснащения дополнительных бригад ВСУ на северо-востоке страны. Он также заявил, что ему важно иметь возможность использовать «мощное оружие» дальнего действия, которое могло бы поражать цели на территории России.
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров после разрешения США использовать американское оружие под Харьковом сообщил газете, что это значительно повысит способность ВСУ противостоять ВС РФ.
31 мая Пентагон подтвердил, что администрация президента США разрешила ВСУ наносить удары по России американским оружием в ходе контрбатарейной борьбы в Харьковской области. Ведомство подчеркнуло, что позиция США по использованию ATACMS или средств дальнего поражения «остается неизменной».
В тот же день издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщило, что первые удары по территории России с применением американского оружия могут начаться в течение нескольких часов или дней.