Зеленский назвал переговоры с Россией нереалистичными

Президент Украины также сообщил, что новое вооружение США все еще не прибыло в достаточных количествах для оснащения дополнительных бригад ВСУ на северо-востоке страны. Он также заявил, что ему важно иметь возможность использовать «мощное оружие» дальнего действия, которое могло бы поражать цели на территории России.