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Зеленский назвал переговоры с Россией нереалистичными

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский назвал в интервью The Guardian переговоры с Россией нереалистичными, заявив, что мирное соглашение будет «ловушкой».

Президент Украины также сообщил, что новое вооружение США все еще не прибыло в достаточных количествах для оснащения дополнительных бригад ВСУ на северо-востоке страны. Он также заявил, что ему важно иметь возможность использовать «мощное оружие» дальнего действия, которое могло бы поражать цели на территории России.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров после разрешения США использовать американское оружие под Харьковом сообщил газете, что это значительно повысит способность ВСУ противостоять ВС РФ.

31 мая Пентагон подтвердил, что администрация президента США разрешила ВСУ наносить удары по России американским оружием в ходе контрбатарейной борьбы в Харьковской области. Ведомство подчеркнуло, что позиция США по использованию ATACMS или средств дальнего поражения «остается неизменной».

В тот же день издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщило, что первые удары по территории России с применением американского оружия могут начаться в течение нескольких часов или дней.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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