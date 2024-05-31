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Москалькова выразила надежду на более частый обмен пленными с Украиной

Ведомости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова приветствовала состоявшийся обмен пленными между РФ и Украиной и выразила надежду, что такие процессы будут происходить чаще. Об этом омбудсмен заявила в своем Telegram-канале.

«Поздравляю всех родных и близких с возвращением наших героев домой! Будем надеяться, что обменные процессы будут происходить чаще», – написала Москалькова.

По итогам переговоров из украинского плена, как сообщила 31 мая пресс-служба Минобороны РФ, были возвращены 75 российских военнослужащих. Москва, в свою очередь, передала Украине 75 военнопленных ВСУ. Роль посредника при возвращении российских военнослужащих из плена выполнили ОАЭ. Освобожденные российские военные будут доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации. В столице они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.

Москалькова 23 мая сообщила, что направила украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу перечень из 500 военнопленных, которых Россия готова вернуть Украине. Российский омбудсмен попросила его ускорить процесс обмена и заявила, что украинская сторона уже несколько месяцев не забирает своих пленных. Лубинец в своем Telegram-канале говорил, что украинская сторона упорно работает над вопросом возвращения военнопленных.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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