Москалькова выразила надежду на более частый обмен пленными с Украиной
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова приветствовала состоявшийся обмен пленными между РФ и Украиной и выразила надежду, что такие процессы будут происходить чаще. Об этом омбудсмен заявила в своем Telegram-канале.
«Поздравляю всех родных и близких с возвращением наших героев домой! Будем надеяться, что обменные процессы будут происходить чаще», – написала Москалькова.
По итогам переговоров из украинского плена, как сообщила 31 мая пресс-служба Минобороны РФ, были возвращены 75 российских военнослужащих. Москва, в свою очередь, передала Украине 75 военнопленных ВСУ. Роль посредника при возвращении российских военнослужащих из плена выполнили ОАЭ. Освобожденные российские военные будут доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации. В столице они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.
Москалькова 23 мая сообщила, что направила украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу перечень из 500 военнопленных, которых Россия готова вернуть Украине. Российский омбудсмен попросила его ускорить процесс обмена и заявила, что украинская сторона уже несколько месяцев не забирает своих пленных. Лубинец в своем Telegram-канале говорил, что украинская сторона упорно работает над вопросом возвращения военнопленных.