Москалькова выразила надежду на более частый обмен пленными с Украиной

По итогам переговоров из украинского плена, как сообщила 31 мая пресс-служба Минобороны РФ, были возвращены 75 российских военнослужащих. Москва, в свою очередь, передала Украине 75 военнопленных ВСУ. Роль посредника при возвращении российских военнослужащих из плена выполнили ОАЭ. Освобожденные российские военные будут доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации. В столице они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.