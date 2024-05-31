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Губернатор Приморья попал под санкции ЕС из-за подарка Ким Чен Ыну

Ведомости

Евросоюз (ЕС) ввел санкции в отношении губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.

Согласно документу, ограничительные меры вводятся против шести физических лиц и трех юрлиц из-за деятельности КНДР, связанной с баллистическими ракетами, и якобы военной поддержки России.

В обосновании включения в санкционный список Кожемяко отмечается, что он «сыграл важную роль в официальном визите Ким Чен Ына в РФ в сентябре 2023 г.».

«Во время этого визита г-н Кожемяко подарил Ким Чен Ыну оружие и униформу в качестве подарка для возвращения в КНДР в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. Затем такие материалы будут использоваться вооруженными силами КНДР и подвергнуты реинжинирингу, что представляет собой косвенную передачу технологии КНДР», – говорится в документе.

Подчеркивается, что своими действиями Кожемяко «помогает избежать санкций ООН».

Совет Евросоюза сообщил, что попавшим под санкции физлицам запретят въезд в страны Евросоюза, а их активы (как и активы организаций, против которых ввели санкции) заморозят.

В ЕС утверждают, что КНДР, помимо предполагаемой помощи России, генерирует средства для незаконных ядерных программ, а также программ баллистических ракет, что является нарушением резолюции Совета Безопасности ООН. Санкции Евросоюза также были введены против девяти физических и юридических лиц из Ирана, в том числе министра обороны страны. Причина ограничений заключается в якобы использовании Россией беспилотных летательных аппаратов иранского производства на Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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