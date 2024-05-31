Губернатор Приморья попал под санкции ЕС из-за подарка Ким Чен Ыну

В ЕС утверждают, что КНДР, помимо предполагаемой помощи России, генерирует средства для незаконных ядерных программ, а также программ баллистических ракет, что является нарушением резолюции Совета Безопасности ООН. Санкции Евросоюза также были введены против девяти физических и юридических лиц из Ирана, в том числе министра обороны страны. Причина ограничений заключается в якобы использовании Россией беспилотных летательных аппаратов иранского производства на Украине.