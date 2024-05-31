Губернатор Приморья попал под санкции ЕС из-за подарка Ким Чен Ыну
Евросоюз (ЕС) ввел санкции в отношении губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.
Согласно документу, ограничительные меры вводятся против шести физических лиц и трех юрлиц из-за деятельности КНДР, связанной с баллистическими ракетами, и якобы военной поддержки России.
В обосновании включения в санкционный список Кожемяко отмечается, что он «сыграл важную роль в официальном визите Ким Чен Ына в РФ в сентябре 2023 г.».
«Во время этого визита г-н Кожемяко подарил Ким Чен Ыну оружие и униформу в качестве подарка для возвращения в КНДР в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. Затем такие материалы будут использоваться вооруженными силами КНДР и подвергнуты реинжинирингу, что представляет собой косвенную передачу технологии КНДР», – говорится в документе.
Подчеркивается, что своими действиями Кожемяко «помогает избежать санкций ООН».
Совет Евросоюза сообщил, что попавшим под санкции физлицам запретят въезд в страны Евросоюза, а их активы (как и активы организаций, против которых ввели санкции) заморозят.
В ЕС утверждают, что КНДР, помимо предполагаемой помощи России, генерирует средства для незаконных ядерных программ, а также программ баллистических ракет, что является нарушением резолюции Совета Безопасности ООН. Санкции Евросоюза также были введены против девяти физических и юридических лиц из Ирана, в том числе министра обороны страны. Причина ограничений заключается в якобы использовании Россией беспилотных летательных аппаратов иранского производства на Украине.