Евросоюз ввел санкции против компаний из Ирана и КНДР за связи с Россией
Евросоюз ввел санкции против шести человек и трех организаций из КНДР, а также против девяти физических и юридических лиц из Ирана, включая министра обороны страны. Об этом сообщил Совет Евросоюза.
Как утверждается в пресс-релизе, КНДР, помимо предполагаемой помощи России, генерирует средства для незаконных ядерных программ, а также программ баллистических ракет. Это нарушает резолюции Совета Безопасности ООН. Активы шести физических лиц и трех организаций, против которых ввели санкции, будут заморожены. Кроме того, физлицам запрещен въезд на территорию Евросоюза.
В черном списке Евросоюза также оказались глава минобороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани, девять физических и юридических лиц страны, следует из нормативного акта, опубликованного в журнале ЕС. В нем утверждается, что Россия якобы использует беспилотные летательные аппараты иранского производства на Украине.
23 февраля Евросоюз ввел персональные санкции против министра народных вооруженных сил КНДР Кан Сун Нама. Его также обвинили якобы в содействии поставкам северокорейского оружия России.
22 апреля стало известно, что станы ЕС достигли соглашения о расширении санкций против производителей ракет и беспилотников Ирана. Предполагалось, что Евросоюз расширит географию санкций, то есть они будут вводиться и за поставки России, и за поставки «другим прокси».