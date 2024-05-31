Евросоюз ввел санкции против компаний из Ирана и КНДР за связи с Россией

Как утверждается в пресс-релизе, КНДР, помимо предполагаемой помощи России, генерирует средства для незаконных ядерных программ, а также программ баллистических ракет. Это нарушает резолюции Совета Безопасности ООН. Активы шести физических лиц и трех организаций, против которых ввели санкции, будут заморожены. Кроме того, физлицам запрещен въезд на территорию Евросоюза.