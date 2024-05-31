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Евросоюз ввел санкции против компаний из Ирана и КНДР за связи с Россией

Ведомости

Евросоюз ввел санкции против шести человек и трех организаций из КНДР, а также против девяти физических и юридических лиц из Ирана, включая министра обороны страны. Об этом сообщил Совет Евросоюза.

Как утверждается в пресс-релизе, КНДР, помимо предполагаемой помощи России, генерирует средства для незаконных ядерных программ, а также программ баллистических ракет. Это нарушает резолюции Совета Безопасности ООН. Активы шести физических лиц и трех организаций, против которых ввели санкции, будут заморожены. Кроме того, физлицам запрещен въезд на территорию Евросоюза.

В черном списке Евросоюза также оказались глава минобороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани, девять физических и юридических лиц страны, следует из нормативного акта, опубликованного в журнале ЕС. В нем утверждается, что Россия якобы использует беспилотные летательные аппараты иранского производства на Украине.

23 февраля Евросоюз ввел персональные санкции против министра народных вооруженных сил КНДР Кан Сун Нама. Его также обвинили якобы в содействии поставкам северокорейского оружия России.

22 апреля стало известно, что станы ЕС достигли соглашения о расширении санкций против производителей ракет и беспилотников Ирана. Предполагалось, что Евросоюз расширит географию санкций, то есть они будут вводиться и за поставки России, и за поставки «другим прокси».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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