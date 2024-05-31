WSJ: США не разрешали Украине атаковать Россию ракетами ATACMS

30 мая газета Politico сообщила, что администрация Байдена без лишней огласки разрешила Украине наносить удары по территории России – исключительно в районе Харькова – с использованием предоставленного США оружия. Издание обратило внимание, что администрация американского президента первоначально говорила, что такие действия приведут к эскалации и более непосредственному вовлечению США в конфликт. Но ухудшение позиции Украины на поле боя заставило президента изменить свое мнение.