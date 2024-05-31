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WSJ: США не разрешали Украине атаковать Россию ракетами ATACMS

Ведомости

Новая политика администрации президента США Джо Байдена не дает Украине разрешения на использование ракет класса «земля - земля» большей дальности ATACMS на территории России. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

При этом издание уточняет, что украинским вооруженным силам позволяется использовать артиллерию и запускать ракеты малой дальности из пусковых установок Himars по командным пунктам, складам оружия и другим объектам на территории России, которые используются российскими войсками для наступления на Харьков на северо-востоке Украины.

30 мая газета Politico сообщила, что администрация Байдена без лишней огласки разрешила Украине наносить удары по территории России – исключительно в районе Харькова – с использованием предоставленного США оружия. Издание обратило внимание, что администрация американского президента первоначально говорила, что такие действия приведут к эскалации и более непосредственному вовлечению США в конфликт. Но ухудшение позиции Украины на поле боя заставило президента изменить свое мнение.

31 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя этого сообщение, заявил, что оружием американского производства Украина уже пытается наносить удары по российской территории, что свидетельствует о все большей вовлеченности США в конфликт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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