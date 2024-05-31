WSJ: США не разрешали Украине атаковать Россию ракетами ATACMS
Новая политика администрации президента США Джо Байдена не дает Украине разрешения на использование ракет класса «земля - земля» большей дальности ATACMS на территории России. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
При этом издание уточняет, что украинским вооруженным силам позволяется использовать артиллерию и запускать ракеты малой дальности из пусковых установок Himars по командным пунктам, складам оружия и другим объектам на территории России, которые используются российскими войсками для наступления на Харьков на северо-востоке Украины.
30 мая газета Politico сообщила, что администрация Байдена без лишней огласки разрешила Украине наносить удары по территории России – исключительно в районе Харькова – с использованием предоставленного США оружия. Издание обратило внимание, что администрация американского президента первоначально говорила, что такие действия приведут к эскалации и более непосредственному вовлечению США в конфликт. Но ухудшение позиции Украины на поле боя заставило президента изменить свое мнение.
31 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя этого сообщение, заявил, что оружием американского производства Украина уже пытается наносить удары по российской территории, что свидетельствует о все большей вовлеченности США в конфликт.