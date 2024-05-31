Львова-Белова сообщила Путину о возвращении на Украину 70 детей

«Как Вы поручили, помогаем в тех случаях, где есть родственники, родители, которые имеют полные права. Конечно, берем не все дела, у нас и так воссоединяются, но сложные случаи – все наши. 70 детей мы воссоединили с родственниками на Украине», – сообщила она, добавив, что дети в России были в основном со своими близкими и в редких случаях попадали в учреждения.