Львова-Белова сообщила Путину о возвращении на Украину 70 детей
Российская сторона в период специальной военной операции воссоединила с родственниками на Украине 70 детей, в Россию переехали шесть несовершеннолетних из соседнего государства, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Работа по воссоединению детей с их близкими в период спецоперации продолжается, приводит слова детского омбудсмена пресс-служба Кремля.
«Как Вы поручили, помогаем в тех случаях, где есть родственники, родители, которые имеют полные права. Конечно, берем не все дела, у нас и так воссоединяются, но сложные случаи – все наши. 70 детей мы воссоединили с родственниками на Украине», – сообщила она, добавив, что дети в России были в основном со своими близкими и в редких случаях попадали в учреждения.
Президент на это заметил, что «они все понимают, что дети оказались на территории России, поскольку мы их спасали от обстрелов». По словам уполномоченного, риторика людей меняется при пересечении украинской границы.
«Там начинается совсем другая песня, когда они рассказывают, как тут все было сложно, как удерживали», – сказала она.
Международные партнеры РФ в этом процессе, в частности, Катар, «выполняют функцию фиксации», добавила омбудсмен. Россия «вернула в Россию с Украины» шесть детей, при этом Киев, по ее словам, об этом не говорит, так как «сразу будет понятно, что это не связано с нашей агрессией и с нашим захватом детей».
«Это Бог с ними, это все игрища политические, а главное, чтобы дети воссоединялись со своими родными людьми, чтобы семьи воссоединялись, чтобы они были счастливы», – ответил президент.
Львова-Белова в марте сообщила, что число детей, которых вернули семьям на Украине и в других странах при участии России, выросло до 64 человек. Еще шестерых детей воссоединили с четырьмя семьями в РФ.