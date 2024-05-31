Правительство Украины решило поднять тарифы на электроэнергию более чем на 60%

28 мая стало известно, что на Украине не осталось ни одной целой теплоэлектростанции (ТЭС) – все сооружения либо повреждены, либо полностью разрушены. По данным советника премьер-министра страны Юрия Бойко, на данный момент ТЭС едва вырабатывают 5% электроэнергии, при этом традиционно этот показатель находился на уровне 30%.