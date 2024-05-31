Правительство Украины решило поднять тарифы на электроэнергию более чем на 60%
Правительство Украины решило поднять тарифы на электроэнергию более чем на 60% с 1 июня этого года, сообщил первый замглавы профильного комитета Верховной рады Алексей Кучеренко.
«Недооценил наше правительство! 4,32 [гривны] ($0,1) – единая цена», – написал он на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ).
Согласно документу, фотографию которого опубликовал Кучеренко, новые тарифы будут действовать с 1 июня 2024 г. до 30 апреля 2025 г. До этого цена для населения была на уровне 2,64 гривны ($0,07).
Кабмин Украины пока официально не подтвердил информацию о повышении тарифов.
28 мая стало известно, что на Украине не осталось ни одной целой теплоэлектростанции (ТЭС) – все сооружения либо повреждены, либо полностью разрушены. По данным советника премьер-министра страны Юрия Бойко, на данный момент ТЭС едва вырабатывают 5% электроэнергии, при этом традиционно этот показатель находился на уровне 30%.