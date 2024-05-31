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МИД Литвы не исключил, что Украина прибегнет к ударам по Белоруссии

Ведомости

Страны НАТО прислушаются к Украине и решат, разрешить ли ей наносить удары западным оружием по территории России, ВСУ могут использовать его и по объектам в Белоруссии, ожидает министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Потенциальными объектами для ударов могут стать военные городки и склады военной техники, считает министр. 

«Я всегда придерживался мнения, что украинцы абсолютно способны ставить цели. У меня полная уверенность, они знают, видят и понимают, что нужно, откуда исходит угроза», – сказал он перед неформальной встречей министров иностранных дел стран НАТО в Праге (цитата по по Verslo zinios).

Не все страны альянса одинаково рассматривают этот вопрос, добавил Ландсбергис. Он выразил надежду, что решения будут формироваться в ходе разговоров с украинцами. В случае если военный объект будет перенесен из России на территорию Белоруссии, «украинцы все равно смогут его поразить», добавил министр.

30 мая газета Politico сообщила, что администрация президента США Джо Байдена без лишней огласки разрешила Украине наносить удары по территории России – исключительно в районе Харькова – с использованием предоставленного США оружия. 31 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такие решения свидетельствуют о все большей вовлеченности США в конфликт.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в мае выступил против использования западного оружия на территории России. Позднее стало известно, что он разрешил применять немецкое оружие для ударов по РФ. Против таких решений выступила Италия, которая также осуществляет военные поставки Киеву.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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