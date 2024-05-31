МИД Литвы не исключил, что Украина прибегнет к ударам по Белоруссии

«Я всегда придерживался мнения, что украинцы абсолютно способны ставить цели. У меня полная уверенность, они знают, видят и понимают, что нужно, откуда исходит угроза», – сказал он перед неформальной встречей министров иностранных дел стран НАТО в Праге (цитата по по Verslo zinios).