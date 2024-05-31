Первая группа французских инструкторов отправилась на Украину
Первая группа французских инструкторов уже направляется на Украину. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат украинского парламента Алексей Гончаренко.
Гончаренко уточнил, что получил информацию об этом от своих «источников».
30 мая Reuters со ссылкой на три дипломатических источника сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон может объявить об отправке военных инструкторов на Украину уже на следующей неделе. Заявление может быть сделано во время визита в Париж президента Украины Владимира Зеленского. Собеседники агентства отмечают, что Париж намерен создать коалицию стран, которые предлагают вооруженным силам Украины (ВСУ) подобную поддержку. Наряду с этим некоторые страны Евросоюза опасаются, что такой шаг может повысить вероятность прямого конфликта с РФ.
В этот же день газета Le Monde сообщала о планах Франции создать коалицию стран, которые хотели бы обучать ВСУ. Издание отмечало, что «еще ничего окончательно не решено», но может пройти от пары дней до нескольких недель, прежде чем французские и европейские инструкторы отправятся на Украину.