Первая группа французских инструкторов отправилась на Украину

30 мая Reuters со ссылкой на три дипломатических источника сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон может объявить об отправке военных инструкторов на Украину уже на следующей неделе. Заявление может быть сделано во время визита в Париж президента Украины Владимира Зеленского. Собеседники агентства отмечают, что Париж намерен создать коалицию стран, которые предлагают вооруженным силам Украины (ВСУ) подобную поддержку. Наряду с этим некоторые страны Евросоюза опасаются, что такой шаг может повысить вероятность прямого конфликта с РФ.