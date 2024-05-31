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Первая группа французских инструкторов отправилась на Украину

Ведомости

Первая группа французских инструкторов уже направляется на Украину. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат украинского парламента Алексей Гончаренко.

Гончаренко уточнил, что получил информацию об этом от своих «источников».

30 мая Reuters со ссылкой на три дипломатических источника сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон может объявить об отправке военных инструкторов на Украину уже на следующей неделе. Заявление может быть сделано во время визита в Париж президента Украины Владимира Зеленского. Собеседники агентства отмечают, что Париж намерен создать коалицию стран, которые предлагают вооруженным силам Украины (ВСУ) подобную поддержку. Наряду с этим некоторые страны Евросоюза опасаются, что такой шаг может повысить вероятность прямого конфликта с РФ.

В этот же день газета Le Monde сообщала о планах Франции создать коалицию стран, которые хотели бы обучать ВСУ. Издание отмечало, что «еще ничего окончательно не решено», но может пройти от пары дней до нескольких недель, прежде чем французские и европейские инструкторы отправятся на Украину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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